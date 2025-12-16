امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

اروپا، تهدید یا دشمن

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵- ۱۶:۰۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
علل افزایش قیمت طلا در بازار
علل افزایش قیمت طلا در بازار
۱۴۰۴-۰۹-۲۲
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
بی قانونی و گنگ
بی قانونی و گنگ
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
خبرهای مرتبط

از حقوق ایران برای دسترسی به انرژی هسته‌ای دفاع می‌کنیم

گفت و گوی اختصاصی صدا و سیما با وزیر امور خارجه روسیه

سازمان امنیت و همکاری اروپا آماده نظارت بر آتش‌بس احتمالی اوکراین

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، وزیر خارجه روسیه ، جنگ روسیه و اوکراین
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 