به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هاشمی‌ با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی در استان گفت: در پی پیش‌بینی بارش باران و برف، وزش باد نسبتاً شدید، کولاک برف، مه‌آلودگی و کاهش دید افقی و همچنین تشدید فعالیت سامانه بارشی، تمامی تیم‌های عملیاتی و خانه‌های هلال در سطح استان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۵ پایگاه ثابت امداد و نجات به همراه ۱۵ تیم پشتیبانی و ۶ پایگاه موقت زمستانه در محور‌های مواصلاتی استان زنجان آماده پاسخگویی به حوادث احتمالی هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان با بیان اینکه زیرساخت‌های پاسخ اضطراری نیز تقویت شده است، گفت: ۷ مرکز پاسخگویی اضطراری، یک مرکز کنترل و هماهنگی عملیات و یک مرکز فرماندهی عملیات، تیم‌های واکنش سریع برادران و خواهران و واحد آنست نیز به‌صورت کامل در آماده‌باش قرار دارند.

هاشمی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از امروز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه با نفوذ سامانه بارشی به استان، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها و وارد آمدن خسارت به تأسیسات شهری و روستایی بر اثر وزش باد شدید وجود دارد. این شرایط جوی تا اواخر روز جمعه ۲۸ آذرماه ادامه خواهد داشت.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه و نیاز به خدمات امدادی، به‌صورت شبانه‌روزی با شماره ۱۱۲ (ندای امداد) تماس بگیرند.