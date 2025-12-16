نشت گاز آمونیاک در کارخانهای در بزرگراه بعثت مهار شد
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران از مهار نشت گاز آمونیاک در یک کارخانه واقع در بزرگراه بعثت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران، اعلام کرد: ساعت ۹:۵۳ صبح امروز گزارشی مبنی بر نشت گاز آمونیاک از یک کارخانه در بزرگراه بعثت، خیابان ۲۱ متری بعثت به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله سه ایستگاه آتشنشانی شامل یک گروه اطفای حریق و دو گروه تخصصی هزمت به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته وی، نخستین گروه عملیاتی ظرف دو دقیقه به محل رسید و مشخص شد یک مخزن ۱۷ کیلویی گاز آمونیاک که برای سیستمهای برودتی و سردخانهای استفاده میشد، از ناحیه اتصالات دچار نشتی شده است. شدت نشت در لحظات اولیه بالا بود، اما به دلیل باز بودن فضا، خطر تجمع گاز در محیط بسته وجود نداشت.
ملکی افزود: آتشنشانان با استفاده از تجهیزات و لباسهای ویژه حوادث شیمیایی، مخزن و شبکه انتقال را ایمنسازی کرده و از ادامه نشت جلوگیری کردند. در پایان، محل برای بررسی و تعمیرات تکمیلی تحویل مسئولان کارخانه شد و عملیات در ساعت ۱۱:۵۷ به پایان رسید.
سخنگوی آتشنشانی با تأکید بر لزوم رعایت اصول ایمنی در استفاده از مواد شیمیایی در کارخانهها، باشگاههای ورزشی، مراکز درمانی و آموزشی، از کارکنان این مراکز خواست در صورت بروز حادثه، ضمن ترک محل و تخلیه افراد، از هرگونه اقدام غیرتخصصی خودداری کرده و سریعاً با نیروهای امدادی تماس بگیرند.