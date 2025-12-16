بر اساس قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون نظارت بر رفتار قضات، رئیس قوه قضائیه، اصلاحیه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» را به واحد‌های مربوطه دستگاه قضا ابلاغ کرد.

منطبق با مفاد اصلاحیه این دستورالعمل، مصادیق حقوق شهروندی و حقوق متهمان و اصحاب دعوی در مراجع و محاکم قضائی بسیط‌تر و سازوکار‌های نظارتی در قبال این امر نیز تقویت شده است.