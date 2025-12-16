به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر ممسنی گفت: در طرح کاروان سلامت به ۱۰۵ نفر در روستای طالقانی از توابع بخش ماهور میلاتی این شهرستان، خدمات رایگان سلامت ارائه شد.

ابراهیم آذری افزود: مراجعه کنندگان از خدمات معاینه پزشک عمومی، مشاوره روان شناسی، پایش قند، فشارخون و توزیع دارو بهره‌مند شدند.

وی بیان کرد:این طرح با هدف ارتقای سلامت جامعه روستایی، شناسایی و پیشگیری از بیماری‌ها و حمایت از اقشار کم‌برخوردار اجرا شد.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.