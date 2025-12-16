فرمانده انتظامی جیرفت فراجا و سپاه را مکمل یکدیگر و دو بازوی قدرتمند برقراری نظم و توسعه امنیت در جامعه برشمرد.

فراجا و سپاه دو بازوی توانمند در حوزه نظم و توسعه امنیت

.به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "فیروزبخت" در جلسه هم افزایی سپاه و انتظامی که به مناسبت دهه مقاومت برگزار شد اظهار داشت: امنیت محصول همکاری نزدیک نیرو‌های مسلح است و تعامل فراجا و سپاه الگویی موثر در تحقق مردم محوری در امنیت خواهد بود.

وی گفت: نیرو‌های مسلح در سایه رهنمود‌های ولی امر مسلمین با برنامه ریزی و مدیریت هوشمند و بهره گیری از اهرم‌های اجتماعی و مشارکت مردمی، امنیت مطلوب را در سطح جامعه برقرار و همواره زمینه ساز توفیق در ماموریت‌های مشترک با یکدیگر هستند.

در ادامه این جلسه سرهنگ "نسب امیری" فرمانده ناحیه مقاومت سپاه جیرفت نیز از زحمات بی شائبه و شبانه روزی مجموعه انتظامی شهرستان قدردانی کرد و گفت: آنچه که برای دستگاه‌های امنیتی مهم است همکاری، همدلی است که با یاری خداوند در شهرستان سپاه و انتظامی با تعامل و وحدت امنیت مطلوبی را برای شهروندان فراهم کرده‌اند.