یازدهمین کنگره ملی علمی پژوهشی علامه بلادی صبح سهشنبه در آیینی با حضور مسئول دفتر وجوهات شرعی مقام معظم رهبری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران و جمعی از روحانیان، طلاب و جامعه دانشگاهی برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ دبیر یازدهمین کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری در آیین پایانی این همایش در مصلای جمعه بوشهر گفت: در مجموع ۱۸۰ مقاله از حوزههای علمیه برادران، خواهران و مراکز دانشگاهی به دبیرخانه این کنگره ارسال شد و کمیته علمی آنها را ارزیابی کرد.
حجتالاسلام یوسف جمالی افزود: پس ارزیابی، هشت اثر بهعنوان آثار برتر و ۱۱ اثر شایسته تقدیر شناخته شدند.
او اضافه کرد: این کنگره علمی پژوهشی با محوریت معرفی ظرفیتهای علمی، تاریخی و فرهنگی استان بوشهر و با هدف تجلیل از محققان و آثار برتر برگزار شد.
مسیر انقلاب با گذر از پیچ تاریخی خود به قله نزدیک میشود
مسئول دفتر وجوهات شرعی دفتر مقام معظم رهبری در این همایش گفت: مسیر انقلاب که در ابتدا با قیام و مجاهدت امام راحل آغازشد، پیچ و خمهای بسیاری را در تاریخ خود دارد، اما اکنون با وجود تمام دشواریها به قله نزدیک میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان اضافه کرد: امام راحل در مسیر جریان انقلاب با مشکلات و مسائل بسیاری روبهرو شد که به خواست خدا تمامی آنها به معجزه تبدیل شد و شری که دشمن برای او میخواست به اراده پروردگار به خیر بدل شد.
رحیمیان تأکید کرد: منظومه فکری انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون بر پایه امید، ایمان و وعدههای الهی استوار بوده و در هیچ مقطعی، چه در کلام امام راحل و چه در بیانات رهبر معظم انقلاب، نشانی از سیاهنمایی، ناامیدی یا تضعیف اراده ملت دیده نمیشود.
او با اشاره به حجم گسترده بیانات حضرت امام خمینی (ره) در صحیفه امام و نیز سخنان رهبر معظم انقلاب در دهههای اخیر گفت: اگر تمام این متون بررسی شود، حتی یک جمله که منجر به القای یأس، ناامیدی یا سیاهنمایی از آینده شود، یافت نخواهد شد و تمامی سخنان ایشان برگرفته از آیات قرآن کریم، روایات اهلبیت (ع) و مبتنی بر ترسیم آیندهای روشن برای امت اسلامی است.
مسئول دفتر وجوهات شرعی دفتر مقام معظم رهبری گفت: امام خمینی (ره) با شجاعت و قاطعیت، انقلاب اسلامی ملت ایران را سرآغاز تحولی عظیم در تاریخ بشر میدانستند و بیداری ملت ایران را در چارچوب علائم ظهور تحلیل میکردند، تحلیلی که نه ادعای احساسی، بلکه حاصل معرفت عمیق دینی، عرفان الهی و انطباق کامل با مبانی اعتقادی بود.
رحیمیان ادامه داد: انتخاب حضرت آیتالله خامنهای به رهبری، نه یک اتفاق عادی، بلکه حلقه تکمیلکننده مسیر امام بود، مسیری که با صلابت، حکمت و شجاعت ادامه یافت.
وی با اشاره به پیروزیهای جبهه مقاومت، بهویژه جنگ ۳۳روزه و جنگ ۱۲روزه، اضافه کرد: برای نخستینبار، رژیم صهیونیستی نه در برابر چند کشور عربی، بلکه در برابر یک جریان مؤمن، ولایی و متکی بر ایمان اسلامی، طعم شکست واقعی را چشید، این پیروزیها محصول تبعیت محض از ولایت فقیه، هدایتهای راهبردی مقام معظم رهبری و ایمان راسخ مجاهدان مقاومت بود.
مسئول دفتر وجوهات شرعی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به وجود برخی آسیبها و نارساییهای اجتماعی و فرهنگی گفت: وجود مشکلات را انکار نمیکنیم، اما بخش مهمی از آنها ناشی از کوتاهی ما در انجام وظایف است، با این حال، آینده انقلاب اسلامی روشن است و امروز در مرحله نزدیکشدن به قله قرار داریم، هرچه مسیر سختتر میشود، نشانه نزدیکترشدن به قله پیروزی است.
دشمن تفرقه میان جوامع اسلامی را نقطه قوتی برای خود میداند
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران هم در سخنانی در این همایش گفت: در زمان کنونی دشمن تنها از طریق تفرقهای که بهواسطه مسائل دینی در میان ملتهای اسلامی بهوجود میآید بهعنوان نقطه قوتی برای نفوذ استفاده میکند و روحانیون و اندیشمندان اسلامی با ایجاد اتحاد، بایستی این نقطه ضعف را مدیریت کنند.
ناصر ابوشریف با اشاره به اتحاد و همدلی تمام مذاهب اسلامی همچون شیعه، سنی و زیدی بیان کرد: از منظر قرآن تمامی مسلمانان یکی هستند و بزرگترین نقطه ضعف امت اسلامی، تفرقه است، دین اسلام برای ایجاد وحدت آمده، نه تفرقه. اختلافنظر طبیعی است، اما تفرقه حرام است و وظیفه نخبگان دینی و فکری، مدیریت اختلافها و تقویت وحدت امت اسلامی در حمایت از مساله فلسطین است.
او اضافه کرد: رژیم صهیونیستی با قطع غذا، دارو، سوخت و حتی آب آشامیدنی سالم و با استفاده از بیش از ۱۰۰ هزار تُن مواد منفجره علیه یک منطقه کوچک، مرتکب جنایات بیسابقهای شد، اما با این حال، مردم غزه ایستادگی کردند و مقاومت همچنان پابرجاست.
ابوشریف ادامه داد: تنها دارایی رژیم صهیونیستی چهره کاذب، دروغین و ساختگی اش تحت عنوان نظام دموکراتیک و مدافع حقوق بشر بود که در جنگ سالهای اخیر با مردم غزه و جنگ ۱۲ روزه با ایران این نقاب برداشته و دستش برای جهانیان رو شد.
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران به تغییر افکار عمومی در آمریکا اشاره کرد و گفت: نتایج نظرسنجیها نشان میدهد که حمایت از رژیم صهیونیستی در میان مردم آمریکا کاهش یافته و در مقابل، حمایت از مردم فلسطین، بهویژه در میان جوانان سنین ۱۸ تا ۲۴ سال، افزایش چشمگیری داشته است و بر همین اساس این تغییر در حقیقت شکست راهبردی جدی برای اسرائیل است.
ابوشریف گفت: آمریکا و کشورهای اروپایی در جنگ غزه حمایتهای نظامی، سیاسی و دیپلماتیک بیسابقهای از اسرائیل انجام دادند، بر اساس گزارش رسانههای آمریکایی، هزاران تُن مهمات و مواد منفجره از سوی آمریکا در اختیار این رژیم قرار میگیرد در حالی که اسرائیل خود شبانهروز در حال تولید مهمات و سلاح است.
او با بیان اینکه با وجود این حجم عظیم پشتیبانی، رژیم صهیونیستی نتوانست هیچیک از اهداف خود را محقق کند، افزود: نوار غزه با وجود مساحت محدود، تراکم بالای جمعیت و محاصره کامل، بیش از دو سال در برابر شدیدترین حملات نظامی مقاومت کرد و تسلیم نشد و مقاومت مردم غزه همچنان ادامه دارد و با اشکال جدید ادامه خوهد یافت.
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران افزود:رژیم صهیونیستی در مسیر زوال خود قرار گرفته، چنانچه در سالهای اخیر ۱۲۵ نفر از نخبگان سرزمینهای اشغالی آنجا را ترک کردهاند و جامعه صهیونیستی با شکافهای عمیق اجتماعی و سیاسی مواجه شده است، اختلافات شدید حزبی و بحرانهای داخلی، نشانههای آشکار تزلزل در ساختار این رژیم است.
ابوشریف با اشاره به مبانی دینی مقاومت تاکید کرد: دشمن گمان میکند با شهادت مردم به آنها خسارت وارد میکند، در صورتی که براساس مبانی دین اسلام و همچنین آیات قرآنی شهادت به منزله موهبت و برگزیده شدن توسط پروردگار است.
او اضافه کرد: جنگ رژیم صهیونیستی تنها در میدان نبرد نیست، بلکه با اشکال مختلف رسانهای و حقوقی در عرصه افکار عمومی ادامه دارد و مردم غزه در حال مقاومت با تمام ابعاد موجود هستند.
اخلاقمداری و مردمداری؛ ویژگی ممتاز روحانیت بوشهر است
نماینده وفقیه در استان و امام جمعه بوشهر هم در این همایش گفت: اخلاقمداری، مردمداری و حضور در متن جامعه را از ویژگیهای برجسته روحانیت این استان است.
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری با تأکید بر جایگاه تاریخی روحانیت این استان بیان کرد: بسیاری از مجتهدان و علمای این دیار، با وجود جایگاههای علمی ممتاز در حوزههای بزرگ نجف، بنا به درخواست مراجع عظام تقلید، به وطن خود بازگشتند تا در خدمت مردم باشند و رسالت تبلیغ و هدایت را ایفا کنند.
او افزود: روحانیت یعنی واسطه فیض الهی برای هدایت جامعه؛ چراغی الهی در دست مردم که راه دیانت، اخلاق و خدمت را روشن میکند.
آیتالله صفایی بوشهری افزود: روز روحانیت استان بوشهر تنها یک مناسبت نمادین و تشریفاتی نیست، بلکه فرصتی برای احیای تاریخ پر افتخار روحانیت، بازخوانی سیره علمی و اخلاقی علما و تبیین نقش راهبردی آنان در شکلگیری هویت دینی و مقاومتی این استان است.
او اضافه کرد: حضور شخصیتهای برجسته حوزوی و انقلابی در این کنگره، نشاندهنده جایگاه ممتاز روحانیت استان بوشهر در منظومه انقلاب اسلامی و ولایت است.
آیتالله صفایی بوشهری بنای تاریخ بوشهر را بر دو پایه اساسی «دیانت» و «مقاومت» دانست و افزود: روحانیت این استان از دیرباز معمار و مهندس این هویت بوده و با هدایت دینی مردم و سامان دهی مقاومت در برابر بیگانگان، نقش تعیینکنندهای در تاریخ این سرزمین ایفا کرده است.
او ادامه داد: استان بوشهر در طول تاریخ خود بارها مورد هجوم قدرتهای استعماری قرار گرفته است؛ از جمله پرتغالیها در سال ۹۲۰ هجری قمری به منطقه ریشهر، تا حضور هلندیها به بهانه تجارت و چهار نوبت تجاوز مستقیم انگلیسیها. در تمامی این مقاطع، علما و روحانیت استان بدون هیچ تردیدی حکم وجوب دفاع صادر کردند و مردم نیز با تبعیت از این احکام شرعی، حماسههای ماندگاری را رقم زدند.
آیتالله صفایی بوشهری اضافه کرد: در تاریخ روحانیت استان بوشهر حتی یک روحانی را نمیتوان یافت که در برابر تهاجم بیگانگان سکوت کرده باشد. شخصیتهایی همچون علامه بلادی، سید علینقی دشتی، رئیسعلی دلواری، آیتالله عبدی بهرامی و دیگر علمای مجاهد، با هدایت دینی و فتوای دفاع، پرچمدار مبارزه با استعمار بودند.
او افزود: نتیجه این ایستادگی آن بود که در بیش از ۵۰۰ سال تهاجم بیگانگان، حتی یک وجب از خاک این استان به دشمن واگذار نشد و بههمین دلیل مقام معظم رهبری، فرهنگ مقاومت را شاخصه هویتی استان بوشهر معرفی کردهاند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به پیشینه علمی و پژوهشی علمای این استان گفت: روحانیت بوشهر در حوزههای فقه، اصول، تفسیر، تاریخ و ادبیات اسلامی، نقش برجستهای در جهان تشیع داشته است و این استان در برخی دورهها بهعنوان یکی از مراکز مهم علمی شناخته میشده است.
آیتالله صفایی بوشهری ادامه داد: بیش از هزار و ۱۰۰ عنوان کتاب از علمای استان بوشهر تاکنون شناسایی شده و برخی از بزرگان این دیار، صاحب آثار علمی چند ده جلدی بودهاند؛ بهگونهای که علمای بزرگ نجف اشرف از ظهور چنین شخصیتهایی در شهری مانند بوشهر شگفتزده میشدند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر اضافه کرد: امروز نیز روحانیت بوشهر با حفظ وحدت و انسجام، بر همان شاخصهای تاریخی دیانت، مقاومت، اخلاق، مردمداری و هدایت پایبند است و خود را سربازان مطیع مقام معظم رهبری میداند.
امام جمعه بوشهر افزود: روحانیت استان بوشهر در منظومه ولایت، با محوریت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای، به ایفای نقش تاریخی خود ادامه میدهد و این مسیر نورانی را با قدرت استمرار خواهد بخشید.
در این کنگره در آیینی از دو اثر «آیات تکوین» تألیف علامه سید عبدالله بلادی بوشهری در سه جلد و «دانشنامه مؤلفین استان بوشهر» اثر آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری رونمایی شد.
در پایان از نویسندگان هشت اثر بهعنوان آثار برتر و ۱۱ اثر شایسته تقدیر تجلیل شد.