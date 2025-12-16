عضو هیئت‌ مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: از ۳۱۶ هزار مشمول قانون جوانی جمعیت، تاکنون به بیش از ۱۴۰ هزار متقاضی، واحد مسکونی و زمین واگذار شده است.

تقی رضایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در راستای اجرای تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی اصلی تامین زمین، اقدامات موثری را برای تحقق این اهداف به انجام رسانده است.

وی با اشاره به کل متقاضیان تایید شده، افزود: مجموع خانواده‌های مشمول که تایید نهایی شده و در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام کرده‌اند، ۳۱۶ هزار نفر است و از این تعداد، تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار و ۱۳۱ واحد مسکونی و زمین به خانواده‌های مشمول این قانون در سراسر کشور تخصیص و واگذار شده است.

عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به جزئیات این واگذاری‌ها، گفت: از این تعداد، ۷۷ هزار واحد مراحل نهایی واگذاری را به صورت قطعی طی کرده و به متقاضیان تحویل داده شده و همچنین ۶۳ هزار واحد دیگر نیز تخصیص یافته و در مسیر انعقاد قرارداد نهایی واگذاری قرار دارند.

رضایی با مقایسه عملکرد سال جاری با سال گذشته گفت: در پایان سال گذشته، ۹۴ هزار واحد واگذار شده بود که امروز این عدد به بیش از ۱۴۱ هزار واحد رسیده است.

وی در پایان تاکید کرد: تمام تلاش ما در سازمان ملی زمین و مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی سراسر کشور، عملیاتی کردن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تحقق اهداف نظام در حوزه جوانی جمعیت است و این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.