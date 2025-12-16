پخش زنده
برترینهای مسافت ۲۰۰، ۵۰۰ و ۲۰۰۰ متر در مرحله نخست مسابقات لیگ دراگونبوت آقایان در دریاچه آزادی، مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله اول و دوم لیگ دراگونبوت آقایان امروز ۲۵ آذر در دریاچه آزادی برگزار میشود.
در این دوره از مسابقات تیمهای کاسپین، پارس آوا، آگرین لاهیجان، اصفهان خروشان و پارس جنوبی حضور دارند.
ترکیب تیمهای لیگ دراگونبوت آقایان ۱۴۰۴:
کاسپین: محمد ساداتی، علی عالیپور، هادی دریایینژاد، رضا نظرپوریان، مهدی یزدانی، آریا قنبرنژاد، متین غافری، مهدی الفباغی، ستار حبیباللهپور، امیر نصرالهی، امیرحسین قالیباف، علی حاجبابایی، ارشیا عبداللهی، محسن صالحیان، علیرضا رفیعی، طاها مقدم، محمد دارایی، رضا سلمانپور، محمد عقیلی، محمد ساداتی (مربی)
پارس آوا: سیدشهابالدین صحاف، محمد فرهام، سید علی حسینی، علیرضا صنعتکار، فرهاد افشاری کهن، رضا رمضانی، امیرمقدم جعفری، محمد شجعی، فواد برادران قندچی، سیدآریان تارا، آرمان ظریف مقدم باصفت، مجید دویلان، سید مصفی بهاردر، ارسلان کرایه چیان، محمد انور سرابیان، ساسان بهرهمند، کاوه کاویانی، احمد زارعیان، پویا اشرفمیرزا، میلاد اصغری، کامران پورتقی، علیرضا رضازاده موسوی، ساسان بهرهمند (مربی)، امید افرند (سرپرست)
پارس جنوبی: علیرضا آبادى، بهنام جوکار، ایلیا مزارعى، حسین فکرى، امیر امیرزاده، محسن سپهرى اهرمى، حسین یزدانپناه، محمدرضا آرمیون، حسام کریمی، سعید تقدیرى، احمد امام جمعهاى، عبدالرحیم گلستانی، علیرضا درویشى، محسن اسماعیلبیگی، فردین یوسفىخواه، صادق معرف، حامد سلامى، یونس ماندگار، عبدالرحمن بن تمیم، سید عبدالهادى آرامی، نصیر فرخنده (مربی)، محسن قنبرى (کمک مربی)
آگرین لاهیجان: علی یاسی، علی دشتی، اصغر کریمی، کریم وطنخواه، علی بوستان، پویا صالحی، مرتضی میربلوک، علیرضا قمصری، حامد فلاح، حامد کریمی، مسعود هاشمی، پدرام صفدری، سبحان جهانیان، علی پورشاهماری، علی روحی، برسام محمدی، سبحان غریبی، محمد بلند همت، محمد حیدری، علی جولائیان، سجاد غریبی (مربی)، علی پورشاهماری (مربی)، جواد موسوی (سرپرست)
اصفهان خروشان: ارشیا اقلیمی، محراب آسایشخورشید، حمید همتی، علی کیانی، محمدقزل حسینی، بهزاد عزیزی، قاسم پوررزاز، رحمان احمدی، بهنام عبدی، محمد باقری، محمد نوری، محمد سپرده، رامیار فرید خمامی، مختار مافی، سامان قاسم زاده، حمید محیطخواه، حسن قنبرزاده، حمزه قنبرزاده، میلاد حسنزادی (مربی)، سعید نظری (سرپرست)
تیمها در مرحله نخست رقابتها به مصاف یکدیگر رفتند.
در مسابقه دراگونبوت ۵۰۰ متر، کاسپین با زمان ۲:۰۲.۷۲ دقیقه اول شد، پارس جنوبی با زمان ۲:۱۲.۸۴ دقیقه در جایگاه دوم قرار گرفت و اصفهان خروشان با زمان ۲:۱۳.۴۵ دقیقه رده سوم را به خود اختصاص داد.
در مسابقه دراگونبوت ۲۰۰ متر، کاسپین با زمان ۴۵.۹۴ ثانیه مقام اول را به دست آورد، اصفهان خروشان با زمان ۵۰.۰۰ ثانیه در رده دوم قرار گرفت و پارس جنوبی با زمان ۵۱.۰۶ ثانیه سوم شد.
در مسابقات دراگونبوت ۲۰۰۰ متر، کاسپین با زمان ۱۰:۱۹.۰۰ دقیقه در جایگاه نخست قرار گرفت، اصفهان خروشان با زمان ۱۰:۴۴.۱۴ دقیقه دوم شد و پارس جنوبی با زمان ۱۱:۱۶.۲۲ دقیقه رده سوم را کسب کرد.
لیگ دراگونبوت آقایان با برگزاری مرحله دوم، بعد از ظهر امروز پیگیری می شود.