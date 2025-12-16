پخش زنده
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به شکلگیری بستری برای شکوفایی نوآوری جامعه نخبگانی شاهد و ایثارگر، تأکید کرد: این مرکز با ماهیتی کاملاً دانشبنیان و پایدار، آغاز مسیری برای گسترش زیرساختهای نوآوری و توسعه آن در استانهای کشور خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، همزمان با هفته پژوهش، «برج فناوری و نوآوری شاهد و ایثارگر» با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمدجواد صدریمهر معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید. این مرکز با هدف ایجاد بستری برای رشد و شکوفایی نخبگان و کارآفرینان خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران راهاندازی شده است.
تحقق وعده ایجاد زیرساخت برای نخبگان شاهد و ایثارگر
حسین افشین در این مراسم ضمن تبریک هفته پژوهش، افتتاح این برج را حاصل وعدهای دانست که در روز شهید به جامعه نخبگانی شاهد و ایثارگر داده شده بود و اظهار داشت: معاونت علمی، برای حوزههای مختلف برجهای فناوری را ایجاد کرده بود، اما این اقدام برای نخبگان شاهد و ایثارگر برای نخستین بار با همت بزرگ بنیاد شهید و شخص آقای اوحدی، این قول محقق شد.
معاون علمی رئیسجمهور با قدردانی از پیگیریهای مجدانه رئیس بنیاد شهید، افزود: با با دلسوزی و پیگیری رئیس محترم بنیاد شهید، فرآیند واگذاری و آمادهسازی این ساختمان در کمترین زمان ممکن انجام شد.
تضمین فعالیت دانشبنیان برای ۳۰ سال در برج نوآوری
افشین، بر ماهیت تخصصی و پایدار این برج فناوری و نوآوری تأکید کرد و گفت: با توافق صورتگرفته، این مکان برای حداقل ۳۰ سال بهصورت اختصاصی در اختیار شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و نخبگان شاهد و ایثارگر خواهد بود تا از تبدیل آن به یک فضای اداری جلوگیری شود. به گفته افشین، این مدل همکاری مشابه الگوی موفق برجهای فناوری دانشگاههای شریف، تهران و امیرکبیر است.
تأسیس دو برج نوآوری جدید در استانها
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود از برنامههای آینده برای توسعه این زیرساختها در سراسر کشور خبر داد و اعلام کرد: «قول میدهیم که دو برج فناوری و نوآوری دیگر را در استانهای خراسان رضوی و اصفهان راهاندازی کنیم. این دو استان به دلیل جمعیت بالای جامعه شاهد و ایثارگر و تعداد نخبگان فعال، در اولویت قرار گرفتهاند.
وی افزود: این مسیر توسعه ادامه خواهد یافت و تمامی زیرساختهای لازم، از جمله تأسیس یک «صندوق پژوهش و فناوری» اختصاصی برای حمایت مالی از طرحها، فراهم خواهد شد.
«علم و فناوری» زمینهساز اقتدار امروز کشور
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به تغییر ماهیت قدرت در جهان، تصریح کرد: امروز، اقتدار کشورها نه فقط با تجهیزات نظامی، بلکه با میزان دانش، علم و فناوری آنها سنجیده میشود. حوزه علم، حوزه اقتدارآفرینی برای کشور است.
افشین، ابراز امیدواری کرد که این برج به بستری برای رشد دانش و فناوری در کشور تبدیل شود و سال آینده شاهد خروجیهای درخشان شرکتهای مستقر در آن باشیم.