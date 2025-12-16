سنگربان ایتالیایی منچستر سیتی عنوان بهترین دروازه بان فوتبال جهان را در سال ۲۰۲۵ به دست آورد.

سنگربان منچسترسیتی بهترین دروازه بان دنیا شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بهترین‌های فوتبال جهان با عنوان THE BEST هر ساله توسط فیفا برگزار می‌شود.

این مراسم بزرگ امسال هم برگزار می‌شود و در بخش بهترین دروازه‌بان فوتبال جهان این جان لوئیجی دوناروما ایتالیایی بود که در جایگاه نخست قرار گرفت.

به این ترتیب دوناروما به عنوان بهترین دروازه‌بان فوتبال جهان در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد.

دوناروما در سال ۲۰۲۵ عملکرد بسیار خوبی داشت و توانست با پاری سن ژرمن عنوان قهرمانی را از لیگ قهرمانان اروپا به دست آورد.

او در منچستر سیتی هم عملکرد درخشانی داشته و از بهترین دروازه‌بان‌های لیگ جزیره بوده است.