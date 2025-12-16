پخش زنده
امروز: -
در چهل وهفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها در شهر چاف و چمخاله لنگرود از کتاب "شورای عالی استان ها؛ ساختار و کارکردها " رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ این کتاب با هدف معرفی و تبیین کارکردهای شوراها به صورت جامع، علمی و ساختارمند و با تلاش سمیه سادات موسوی، محمد آمره و محمد آریان فرد تدوین و با نظارت علمی مجید دریکوند تهیه شده است.
معرفی و تاریخچه شورای عالی استانها، تبیین ساختار و تشکیلات شورا، مأموریتها و وظایف شورا، جایگاه قانونی شورا در نظام حقوقی کشور و نحوه ارتباط شورای عالی استانها با دولت و مجلس شورای اسلامی از مهمترین مباحث کتاب " شورای عالی استانها؛ ساختار و کارکردها " است که در اجلاس عمومی شورای عالی استانها در چاف و چمخاله لنگرود رونمایی شد.
بحث و تبادل نظر بین حاضران و همچنین بررسی طرحهای واصله از جمله الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، آیین نامه ستاد مدیریت شبانه شهرداریها و دهیاریها و شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریها از جمله برنامههای صبح امروز چهل و هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها بود و عصر امروز نیز قرار است دورههای آموزش مدیریت پسماند در شهرها، اصلاحات جدید قانون شوراها و بودجه ریزی مشارکتی برگزار شود.