سی و پنج راهدارخانه، متشکل از ۱۶۵ گروه از راهداران برای استقبال از زمستان پربارش تجهیز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آمادگی راهداران برای استقبال از زمستان پربارش
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی میگوید: ۳۵ راهدارخانه، ۱۶۵ گروه از راهداری و ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات سنگین برای طرح زمستانی تجهیز شدند.
روح الله محسن زاده در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: استان مرکزی موفق به کسب رتبه برتر کشور در حوزه هوشمندسازی راهها شده و هم اکنون به ازای هر ۱۸ کیلومتر یک دوربین در شریانهای اصلی بر چگونگی ترددها نظارت میکند.
او ادامه داد: برای بهبود کیفیت محورهای اصلی استان هم امسال یک میلیون تن آسفالت ریزی انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: پنج تقاطع غیر هم سطح نظیر سد الغدیر ساوه، مهر آباد و راهجرد در اولویتهای اصلی ساخت و تجهیز قرار گرفتند.
محسن زاده افزود: تا کنون ۳۷ نقطه حادثه خیز در استان شناسایی شده است و امید است تا پایان سال رفع شوند.