شهرستان کبودراهنگ با بیش از ۸۲ واحد گلخانه، رتبه دوم را در استان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: در این شهرستان ۸۲ واحد گلخانه فعال است که سالانه بیش از ۱۵ هزار تن محصولات گلخانهای تولید و روانه بازار مصرف میکنند.
علی سرخوش با بیان اینکه بیش از ۶ هزار تن از این محصولات از جمله فلفل دلمهای به خارج از کشور صادر میشود افزود: با ساخت گلخانهها برای بیش از ۴۵۰ نفر شغل ایجاد شده است.
او با اشاره به اینکه کشت محصول در گلخانه، افزایش کمی و کیفیت محصول را در بردارد و بهره وری در آب را افزایش میدهد تاکید کرد: هم اکنون ۱۰ واحد گلخانه در حال ساخت است.
گلخانه آقای جمشیدی در روستای کوریجان با مساحت ۴هکتار نیز بزرگترین گلخانه شهرستان کبودراهنگ است که در آن انواع صیفی جات از جمله فلفل دلمهای کشت میشود.