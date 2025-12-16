به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس هیأت تنیس روی میز مازندران گفت: مسابقات تنیس روی میز نوجوانان دختر کشور با حضور ۱۱۵ ورزشکار از سراسر ایران به میزبانی مازندران در بابل آغاز شد.

رضا حبیب‌نژاد، عضو هیأت رئیسه فدراسیون افزود: مسابقات نوجوانان دختر کشور از ۲۵تا ۲۹ آذر به مدت چهار روز در سالن ورزشی دانشگاه علوم‌پزشکی بابل برگزار می‌شود.

وی تمرکز فدراسیون بر رده‌های سنی پایه را از عوامل مهم حضور پرشمار ورزشکاران در این دوره از رقابت‌ها دانست و گفت: حضور گسترده نوجوانان، علی‌رغم شرایط اقتصادی موجود، بیانگر عملکرد مطلوب هیأت‌های استانی و موفقیت فدراسیون در مسیر پشتوانه‌سازی برای تیم ملی است.

این مسابقات با حضور باشکوه نوجوانانی از استان‌های مختلف کشور، در فضایی رقابتی و فنی برگزار خواهد شد.