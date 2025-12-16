معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی ستفا از آغاز بازطراحی سامانه «جابیران» با تکیه بر هوش مصنوعی برای پاسخ به نیاز‌های مشاغل پروژه‌ای و فریلنسری نسل جوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهری‌سادات موسوی، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاد دانشگاهی (ستفا)، از تمرکز جدی بر تکمیل زیست‌بوم اشتغال جوانان، طراحی نقشه راه مهارتی و بازطراحی سامانه «جابیران» با رویکرد هوش مصنوعی خبر داد.

وی با بیان اینکه هدف از حضور ستفا در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری، نمایش بخشی از ظرفیت‌ها و فعالیت‌های سه معاونت این سازمان بوده است، اظهار کرد: با توجه به گستردگی مأموریت‌ها، طبیعتاً امکان ارائه همه ظرفیت‌ها در فضای نمایشگاه وجود نداشت، اما تلاش شد هر معاونت، مهم‌ترین محور‌های زیرمجموعه خود را در غرفه به نمایش بگذارد.

پیگیری چالش‌های اشتغال و کارآفرینی در نشست‌های تخصصی

این مقام مسئول با اشاره به طراحی یک استودیوی تخصصی در محل نمایشگاه گفت: در این فضا، مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی با محور اشتغال، کارآفرینی، شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری برگزار می‌شود. رویکرد ما در انتخاب مهمانان نشست‌ها، رویکردی همه‌جانبه بوده است؛ به این معنا که در کنار نمایندگان بخش دولتی، فعالان بخش خصوصی نیز حضور دارند تا تعامل، تضارب آرا و جمع‌بندی دقیق‌تری از مسائل و سیاست‌ها شکل بگیرد.

موسوی با اشاره به تنوع موضوعات مطرح‌شده در این نشست‌ها بیان کرد: از مباحث اقتصاد گیگ و فریلنسری و چالش‌های قانونی و سیاست‌گذاری این حوزه گرفته تا کارآفرینی اجتماعی و قوانینی که در این زمینه تدوین شده، اما هنوز به مرحله اجرا یا طرح در مجلس نرسیده است، همگی در دستور کار نشست‌ها قرار دارند.

جمعیت «نیت»؛ چالشی جدی در بازار کار

وی با تأکید بر ضرورت توجه به اشتغال نسل جوان تصریح کرد: یکی از محور‌های مهم ما، پرداختن به اشتغال متناسب با نسل جدید و چالش جمعیت «نیت» است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳، حدود دو میلیون نفر در کشور جزو جمعیت نیت هستند؛ جمعیتی در سنین فعال و جوان که عمدتاً بین ۱۹ تا حدود ۳۰ سال قرار دارند و نمی‌توان از کنار نیاز‌های اشتغالی آنها به‌سادگی عبور کرد.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی ستفا افزود: امیدواریم خروجی این نشست‌ها، که هم به‌صورت خبری و هم در قالب فیلم منتشر می‌شود، به‌زودی در قالب کتابچه نشست‌ها نیز در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد و حتی پس از پایان نمایشگاه، این سلسله نشست‌ها ادامه پیدا کند.

نمایشگاه؛ فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های ناشناخته

موسوی با اشاره به نقش نمایشگاه در معرفی ظرفیت‌های کشور گفت: این رویداد فرصت مناسبی است تا شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز نوآوری و پارک‌های علم و فناوری، محصولات و دستاورد‌های خود را به مخاطبانی معرفی کنند که اغلب آشنایی کمی با این حوزه‌ها دارند.

وی از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه کرد و گفت: در حوزه سلامت اجتماعی، یکی از زیرشاخص‌های مهم، بحث امیدآفرینی است. اگر دانشجویان و تیم‌های جوان به‌صورت گسترده از این نمایشگاه بازدید می‌کردند و از نزدیک با ظرفیت‌های کشور آشنا می‌شدند، خود این موضوع می‌توانست یک عامل جدی امیدآفرینی باشد؛ موضوعی که جای آن را تا حدی در نمایشگاه خالی دیدم.

فقدان نقشه راه مهارتی برای دانشجویان

این مقام مسئول با اشاره به برنامه‌های ستفا برای جذب و توانمندسازی جوانان بیان کرد: در حوزه اشتغال، به‌دنبال تکمیل زیست‌بوم اشتغال جوانان و جبران خلأ‌های موجود هستیم. مهم‌ترین چالش فعلی این است که بسیاری از دانشجویان و دانش‌آموختگان، نقشه راه مهارتی و شغلی مشخصی ندارند. سال‌ها در دانشگاه تحصیل می‌کنند، اما اینکه پس از فارغ‌التحصیلی با چه مهارت‌هایی باید وارد بازار کار شوند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه این ضعف به‌ویژه در مواجهه با فناوری‌های نوین جدی‌تر شده است، گفت: با وجود طرح مکرر این موضوع در سال‌های اخیر، هنوز کاستی‌های قابل توجهی وجود دارد.

بازطراحی «جابیران» با رویکرد هوش مصنوعی

موسوی در ادامه از بازطراحی سامانه «جابیران» خبر داد و اظهار کرد: در بازطراحی این سامانه، هم به نقشه راه مهارتی و شغلی توجه شده و هم به اتصال افراد به بازار کار. نسل جدید تمایل کمتری به استخدام‌های تمام‌وقت دارد و بیشتر به پروژه‌های کوتاه‌مدت، کار‌های دانشجویی، فریلنسری و مدل‌های منعطف اشتغال علاقه‌مند است.

وی افزود: در حال حاضر، بسته جامع و یکپارچه‌ای که همه انواع مشاغل اعم از تمام‌وقت، پاره‌وقت، فریلنسری، مشاغل دانشجویی و کارورزی را پوشش دهد، وجود ندارد. هدف ما این است که «جابیران» بتواند در کنار سامانه‌های موجود، این خلأ را جبران کند.