در پی صدور ورود موج بارشی سنگین به ۶ استان کشور به ویژه استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان، جمعیت هلال احمر با ابلاغ دستورالعمل ویژه، در آماده‌باش کامل قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیرو صدور هشدار قرمز برای استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان و بوشهر و سایر استان‌هایی که اعلام هشدار نارنجی داشته‌اند، جمعیت هلال احمر اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

۱- در حال حاضر ۶ استان درگیر شرایط جوی نامساعد هستند و تاکنون امدادرسانی در ۱۸ نقطه از استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، فارس، کرمان و یزد انجام شده است. تمام نیرو‌های امدادی در مناطق تحت تاثیر در حالت آماده‌باش ۱۰۰ درصدی هستند و میزان آمادگی شعب، پایگاه‌های جاده‌ای، پایگاه‌های کوهستان، تجهیزات و لجستیک امدادی بررسی و به‌روز شده است.

۲. از عصر روز گذشته ۲۴ آذرماه تا ساعت ۱۲ ظهر امروز ۲۵ آذرماه در استان‌های با شرایط جوی نامساعد و گرفتار برف و کولاک و سیلاب، ۱۶ تیم عملیاتی به مناطق آسیب دیده اعزام شده‌اند و به ۱۱۰ نفر از هموطنان حادثه‌دیده امدادرسانی شده است.

۳- ۳۰ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک با تلاش امدادگران هلال‌احمر رهاسازی شدند.

۴- عملیات امداد و نجات در محور‌های مواصلاتی ادامه دارد.

۵- از شهروندان استان‌های تحت تاثیر موج بارشی تقاضا می‌شود که توصیه‌های عمومی زیر را جدی بگیرند:

- توجه ویژه به پیامک‌های هشدار ارسال‌شده از سوی استانداری‌ها؛ در صورت بروز هرگونه حادثه و نیاز به امدادرسانی، فورا با شماره ۱۱۲ تماس بگیرید.

- از سفر‌های غیرضروری پرهیز و به هشدار‌های هواشناسی توجه کنید. کیف کمک‌های اولیه را همراه داشته باشید. از آمادگی خودرو و تجهیزات زمستانی اطمینان پیدا کنید؛ فاصله طولی مناسب؛ رانندگی با چراغ روشن و رانندگی با سرعت مطمئنه متناسب با شرایط جوی را رعایت کنید. (توجه: سرعت مجاز جاده الزاماً سرعت ایمن در شرایط جوی نامناسب نیست)

- از توقف در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنید. امکان وقوع سیلاب ناگهانی بدون هشدار قبلی وجود دارد.