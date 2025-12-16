به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تمرکز بارش‌ها در جزایر خلیج فارس و استان‌های بوشهر، هرمزگان، فارس و کرمان است به طوریکه در شبانه روز گذشته پارسیان هرمزگان، لامرد فارس و فیروزآباد کرمان پر بارش‌ترین شهر‌ها بودند. شدت بارش‌ها در حدی است که در معابر، دشت‌ها و رودخانه‌های فصلی، روان آب و سیلاب جاری شده است. با تداوم فعالیت این سامانه، احتمال افزایش روان‌آب‌ها و آب‌گرفتگی در مناطق مستعد وجود دارد و رعایت توصیه‌های ایمنی ضروری است.