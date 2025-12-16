استاندار اردبیل از اختصاص ۲۱ هزار میلیارد ریال اعتبار با هدف تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار حوزه راه و توسعه شبکه حمل و نقل استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز سه‌شنبه در بازدید از طرح‌های راه‌سازی اردبیل گفت: این اعتبارات در ۲ مرحله با همکاری بانک‌های عامل برای رفع گلوگاه‌های ترافیکی، افزایش ایمنی مسیرها، فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در استان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه طرح‌های در دست اجرای راه‌سازی موجب افزایش سرانه بزرگراهی استان می‌شود، افزود: بزرگراه اردبیل - مشگین‌شهر - پارس‌آباد، بهسازی جاده نمین - آستارا، بزرگراه اردبیل - سرچم و بهسازی مسیر اصلاندوز - پارس‌آباد - بیله‌سوار از جمله طرح‌هایی است که برای تکمیل آنها تلاش می‌شود.

استاندار اردبیل بیان کرد: اجرای کنارگذر اردبیل، بهسازی و احداث بزرگراه رضی - بیله‌سوار، بهسازی راه اصلی فیروزآباد - خلخال و همچنین احداث جاده مواصلاتی کلور - درام از دیگر طرح‌هایی است که در این مرحله تأمین اعتبار شده است.

امامی یگانه با اشاره به نگاه ویژه دولت چهاردهم به توسعه شبکه بزرگراهی کشور و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام گفت: استان اردبیل به عنوان یکی از مسیر‌های مهم شمال‌غرب کشور نیازمند تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل است و دولت با جدیت این مسیر را دنبال می‌کند.

وی افزود: با تداوم روند تخصیص اعتبارات و همکاری دستگاه‌های اجرایی بخش قابل توجهی از طرح‌های راه‌سازی استان در سال‌های پیش‌رو به بهره‌برداری خواهد رسید.