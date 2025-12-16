به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: هم اکنون بارش برف پراکنده در جاده ترانزیتی درگز - قوچان در محدوده گردنه «تیوان» تردد در این مسیر را تحت تاثیر قرار داده است.

یوسف بنی اسدی افزود: سطح بزرگراه ها و جاده های اصلی و فرعی در شهرستان های باخرز، بردسکن، نیشابور، تربت حیدریه، زاوه، خواف، تایباد، مه ولات، گناباد و کوهسرخ به دلیل وقوع بارش های پاییزی لغزنده گزارش شده است.

هواشناسی خراسان رضوی در خصوص بارش برف از عصر فردا چهارشنبه تا اواخر روز شنبه هفته آینده هشدار نارنجی صادر کرده است.

بر این اساس بارش برف سنگین در نقاط کوهستانی به ۵۰ سانتیمتر می رسد، همچنین وزش باد شدید و کولاک برف، کاهش میدان دید و کاهش شدید دما، تشکیل مه، یخ زدگی و لغزندگی جاده ها، احتمال یخ‌ زدگی تاسیسات و شبکه های آبرسانی و خسارت در بخش کشاورزی و دامداری از مخاطرات بارش های پیش رو عنوان شده است.