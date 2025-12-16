به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سرهنگ علیپور معاون پلیس راه روستایی کشور گفت: موتورسواران بیشترین ترددکنندگان راه‌های روستایی هستند.

وی با اشاره به اهمیت ایمنی در جاده‌های روستایی، اعلام کرد: بیشترین تردد در راه‌های روستایی کشور توسط موتورسواران انجام می‌شود که نیازمند توجه ویژه به تجهیزات ایمنی هستند.

معاون پلیس راه روستایی کشور با بیان اینکه ۷۰ درصد از راه‌های کشور، روستایی هستند، افزود: بیشترین عامل تصادفات نیز در همین محور‌ها رخ می‌دهد. در این زمینه، خودروی سالم و رعایت نکات ایمنی نقش اساسی در حفظ جان مردم دارد.

معاون پلیس راه روستایی کشور تأکید کرد: باید آموزش‌های لازم به راکبان موتورسیکلت، رانندگان ادوات کشاورزی و عابران پیاده ارائه شود تا با آگاهی از شرایط راه‌هایی که در آن تردد می‌کنند، امنیت خود و دیگران را حفظ کنند.

همچنین در راستای ترویج فرهنگ ایمنی، تعدادی از موتورسواران در بخش لاله‌آباد بابل که فاقد کلاه ایمنی بودند، به صورت رایگان کلاه ایمنی دریافت کردند.

این اقدام با هدف افزایش سطح ایمنی تردد در جاده‌های روستایی و پیشگیری از حوادث رانندگی انجام شده است.