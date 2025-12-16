پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ پس از سالها صبر، تلاش و مجاهدت خاموش، صحن باشکوه حضرت فاطمه زهرا (س) در نجف اشرف آماده میزبانی از زائران شد. این پروژه عظیم که با عشق به اهلبیت (ع) شکل گرفت، چهارشنبهشب در آیینی ویژه به آستان مقدس علوی تحویل داده میشود. موضوعی که پایان یک مسیر نخواهد بود، بلکه آغاز فصلی تازه در تاریخ زیارت نجف اشرف است.
صحن حضرت فاطمه سلاماللهعلیها با مساحت بیش از ۲۲۲ هزار متر مربع تنها یک سازه بزرگ عمرانی نیست بلکه ثمره همت و اخلاص دلهایی است که سالها برای خدمت به امیرالمؤمنین (ع) تپیده است.
این پروژه کمنظیر با وسعت گسترده و معماری فاخر، جلوهای تازه از هنر و ارادت دوستداران اهلبیت (ع) را به نمایش گذاشته است.
حضور هنرمندان و خادمان از سراسر ایران، این صحن را پس از چهارده سال تلاش بی وقفه، اکنون به نمادی از همدلی و ایمان بدل کرده است.
با بهرهبرداری از این مجموعه، ظرفیت میزبانی از هزاران زائر فراهم میشود.
تحویل صحن حضرت فاطمه (س) به آستان مقدس علوی برگ زرینی دیگر در تاریخ نجف اشرف و نشانهای ماندگار از خدمت ستاد بازسازی عتبات عالیات در سایه ولایت علوی است.