به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سارا نجدی مدیر پژوهش شبکه خوزستان، در مراسمی که به مناسبت روز پژوهش با حضور رئیس رسانه ملی برگزار شد، به عنوان یکی از مدیران برتر حوزه پژوهش تجلیل شد.

جبلی رییس رسانه ملی در این آئین پژوهشگران را پیشران تولیدات رسانه ملی دانست و ضمن تاکید بر جایگاه مهم و محوری پژوهش در دوره تحول، عنوان کرد:پژوهشگران لبه تماس ما با جامعه و مایه افتخار ملی هستند و در بیش از چند دهه گذشته یافته‌های مبتنی بر مبانی علمی، یاری رسان ما در تصمیمات رسانه بوده است.