



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ "اسماعیل زراعتیان" اظهار داشت: در پی کسب اخبار واصله مبنی بر فروش قرص‌های غیرمجاز توسط فردی در یک مغازه، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران کلانتری "۳۲ گلشن" شیراز قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام کار‌های فنی و هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و ضمن دستگیری یک نفر، در بازرسی از مغازه وی ۸ هزار عدد قرص غیرمجاز از نوع متادون را کشف کردند.

سرهنگ زراعتیان با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد، گفت: از شهروندان تقاضا داریم در صورت اطلاع از فروش مواد مخدر و قرص‌های غیرمجاز، مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده تا اقدامات لازم به سرعت انجام شود.