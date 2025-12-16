به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی: با توجه به پیش‌بینی اداره کل هواشناسی و صدور هشدار نارنجی مبنی بر وقوع سیل، گسترش سامانه ناپایدار و بارش‌زا در سطح استان همه تفرجگاه‌ها و مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست تا پایان هفته جاری در خراسان رضوی تعطیل است.

سعید محمودی افزود: با توجه به شدت بارش‌ها و احتمال وقوع سیلاب در برخی نقاط از گردشگران، علاقه‌مندان به طبیعت و تمامی مردم استان درخواست می‌شود از هرگونه تردد غیرضروری در مسیر‌های کوهستانی، بستر مسیل‌ها، رودخانه‌ها و مناطق حفاظت‌شده تا پایان هفته به طور جدی خودداری کنند.