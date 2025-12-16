پخش زنده
یک مجموعه فناور ایرانی، موفق به طراحی و ساخت بخش عمدهای از تجهیزات صنایع آبزیپروری شد که برخی از این ابداعات برای نخستین بار در جهان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا حیدری فعال حوزه دانش بنیان با بیان اینکه، این مجموعه دانش بنیان در زمینه طراحی و اجرای تجهیزات مربوط به پرورش ماهی و انواع آبزیان فعالیت میکند، افزود: این مجموعه طیف وسیعی از محصولات نوآورانه خود شامل انواع استخرهای فایبرگلاس، وانهای فایبرگلاس، انواع دستگاههای هواده همچون اسپلش، ایرجت، سوپراسپلش، ونچوری و یدویل و دستگاههای تصفیه همچون تصفیه یو وی، مدیا و درام فیلتر تا انواع غذاپاش ماهی و حتی تانکرهای مخصوص حمل آبزیان زنده را طراحی و تولید کرده است.
وی با اشاره به بومی سازی وان فایبرگلاس پرورش آبزیان گفت: این محصول یک راهکار جدید و چند منظوره است که با شکل دایرهای و پایه بسیار قوی از مواد سبک و مقاوم برای نگهداری و پرورش ماهیها و دیگر آبزیان در مزارع پرورش ماهی و دیگر آبزیان طراحی و ساخته شده است.
این فعال حوزه دانش بنیان با اشاره به طراحی انواع سیستمهای هوادهی قدرتمند پرورش آبزیان به عنوان یکی دیگر از محصولات نوآورانه این مجموعه تاکیدکرد: این محصول یکی از پرکاربردترین تجهیزات در صنعت آبزیپروری محسوب میشود که فناوران ما با دانش فنی داخلی موفق به ساخت آن شدهاند.
به گفته وی، سیستمهای هوادهی که به منظور افزایش میزان اکسیژن محلول در آب و بهبود کیفیت آب در استخرهای پرورش ماهی گرم آبی و همچنین میگو استفاده میشود.
این دستگاه دارای پروانههای پدالی شکل است که عمود برسطح آب میچرخند و با پرتاب کردن آب استخر به صورت قطرات ریز به سمت بالا سبب مخلوط شدن آب وهوا و در نتیجه انتقال اکسیژن به آب میشود و همچنین با ایجاد امواج و جریان آبی توسط پروانهها از مقدار گازهای مضر مانند امونیاک، دی اکسید کربن، متان و هیدروژن میکاهد.
حیدری در ادامه غذاپاش ماهی را یکی دیگر از محصولات این مجموعه فناور نام برد و افزود: غذاپاش نیز یک دستگاه مکانیکی یا الکترونیکی است که به منظور توزیع یکنواخت و منظم غذا به ماهیها و سایر آبزیان در استخرها، حوضچهها و حوضهای پرورش ماهی طراحی و ساخته شده و این محصول یک روش کارآمد برای تغذیه بهینه در صنعت آبزیپروری است.
وی طراحی و ساخت استخرهای پرورش ماهی فایبرگلاس از مواد سبک، مقاوم و بادوام، تانکر حمل آبزی زنده به عنوان یک وسیله جابجایی و نگهداری ایمن آبزیان زنده از جمله انواع ماهی، بچه ماهی، میگوها، خرچنگها و همچنین سیستم تصفیه آب مزرعه پرورش آبزیان با ویژگی حذف موثر باکتریها و ویروسها و سایر میکروارگانیسمهای مضر و ضدعفونی کردن آب را از دیگر محصولات نوآورانه این مجموعه فناور نام برد.
این فعال حوزه دانش بنیان کشورمان همچنین با اشاره به اینکه، همه این محصولات دانش بنیان در این مجموعه فناور طراحی و تولید میشوند، از قابلیت اجرای پروژههای آبزی پروری از مرحله صفر تا صد در مناطق مختلف کشورمان خبر داد و افزود: ما برای انجام پروژههای آبزی پروری از کارشناسانی برای ارزیابی ابتدایی، طراحی، اجرا و آموزش و در نهایت راه اندازی پروژهها برخورداریم.
حیدری تصریح کرد: ۷۰ درصد طراحی محصولات و تجهیزات ارائه شده در صنایع آبزی پروری کشور از محل اختراعات و خلاقیت و نوآوریهای فناوران مجموعه فناور ما در کشور است. برای مثال در بخش استخر آبزیان موفق شدیم تجهیزات و روشهای نوین و نوآورانهای را برای نخستین بار حتی در دنیا طراحی و ابداع کنیم.
وی افزود: این مجموعه فناور به حهت اینکه سالها بر روشهای نوین و دانش فنی آبزی پروری کار تحقیقاتی کردهایم میتواند خدمات خود را از ابتدا تا انتهای زنجیره آبزی پروری به جامعه هدف خود ارائه کند.
این فعال حوزه نوآوری در شیلات همچنین با اشاره به صادرات محصولات و تجهیزات و روشهای نوآورانه آن شرکت دانش بنیان به کشورهای مختلف افزود: ما با دانش منحصر بفرد خود و صادرات تجهیزات نوآورانه، پروژههای آبزی پروری مختلفی را در کشورهای ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان و عراق اجرا کردهایم و در حال حاضر از کشورهای مختلف برای اجرای پروژههای آبزی پروری درخواست همکاری داریم.
وی در ادامه تصریح کرد که این مجموعه فناور فعال در حوزه شیلات، همچنین در زمینه طراحی و ساخت مجموعههای پرورش ماهی همچون ماهیهای سردابی، قزل آلا و سالمون و ماهیهای گرمابی همچون کپور و طراحی و ساخت مجموعههای پرورش میگو پروژههای مختلفی را در کشور اجرا کرده است. ضمن اینکه با دانش و فناوری روز دنیا موفق به راه اندازی و تجهیز بزرگترین مجموعههای خاویاری در کشور شدهایم.
حیدری با اشاره به فعالیت این مجموعه فناور در حوزه ذخیره سازی و نگهداری آب برای مزارع کشاورزی و گلخانهها افزود: ما در این بخش نیز محصولات و تجهیزات خاصی را طراحی و بومی سازی کردهایم که با توجه به چالش کمبود آب در کشور، موفق به طراحی و ساخت مخازن رزینی مستحکم و بادوام ضدجلبک با ظرفیت نگهداری دو میلیون لیتر آب شدهایم.
حیدری همچنین اظهارکرد: یکی از بزرگترین ویژگی و محسنات تجهیزات ساخته شده توسط این مجموعه فناور همچون مخازن این است که حتی اگر سرمایه گذاری از خرید تجهیزات و انجام پروژه در میانه راه صرف نظر کند، این تجهیزات از قابلیت جابجایی و حمل به مکانهای دیگر برخوردار است و تمام محصولات و تجهیزات خریداری شده نیز به قیمت روز قابل فروش خواهد بود.
وی در ادامه، یکی دیگر از ویژگیهای این مجموعه فناور را سرعت در اجرا و انجام پروژه و نصب و راه اندازی تجهیزات پرورش آبزیان عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال راه اندازی ۲۰ استخر بتنی ممکن است یکسال زمان بر باشد، اما ما موفق به نصب و راه اندازی ۳۰ استخر بتنی فقط در طول یک ماه شدهایم.