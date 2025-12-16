پدر و مادر نیکوکار یزدی، به نیت سلامتی دوقلو‌های خود، با اهدای ۲۰ میلیون تومان در اقدامی خداپسندانه، به آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد کمک کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یک زوج نیکوکار یزدی به همراه دو فرزند دوقلوی خود با حضور در دفتر ستاد دیه استان، به نیت سلامتی فرزندانشان، مبلغ ۲۰ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد اهدا کردند.

این زوج یزدی گفتند: فرزند داشتن نعمتی است که ما شکرانه‌اش را در دستگیری از دیگران می‌دانیم. این کمک را با دعا برای سلامتی فرزندانمان و امید به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کردیم و امیدواریم خداوند به برکت این قدم خیر و دعای خیر خانواده‌های چشم‌انتظار، سلامتی پشتوانه راه همه کسانی باشد که در مسیر نیکی قدم برمی‌دارند.