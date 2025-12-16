ماموران پلیس خرامه، ۴۳ تن کود تقلبی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان خرامه گفت: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان، از نگهداری مقادیری کود تقلبی در یک انبار باخبر شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ محمد رضایی افزود: در بازرسی از آن محل، ۴۳ تن کود تقلبی فاقد هرگونه مجوز واردات، استاندارد، برچسب اصالت و در فهرست مواد شیمیایی غیرمجاز قرار داشت کشف شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش کود‌های مکشوفه را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی تحویل داده شد.

شهرستان خرامه در شمال شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.