مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز از آغاز فرآیند سنددار کردن املاک محله زرگان با همکاری دستگاههای قضایی، اجرایی و حاکمیتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید نورالله موسوی اظهار کرد: فرآیند سنددار کردن املاک محله زرگان اهواز با همکاری دستگاههای اجرایی، قضایی و حاکمیتی در حال اجراست.
وی افزود: این اقدام پس از تجربه موفق سنددار کردن املاک در محله ملاشیه و با هدف تثبیت حقوق مالکانه شهروندان و فراهمسازی بستر بازآفرینی شهری آغاز شده است.
موسوی تصریح کرد: هماهنگیهای لازم بین سازمان بهسازی و نوسازی، دادگستری خوزستان، ادارهکل ثبت اسناد و املاک، سازمان اموال تملیکی، شرکت نفت منطقه جنوب و دیگر نهادهای مرتبط انجام و فرآیند تشکیل پروندهها آغاز شده است.
مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز ادامه داد: در این طرح، دادگستری استان خوزستان بر تسریع رسیدگی به پروندهها در هیاتهای حل اختلاف تاکید دارد و اداره ثبت اسناد نیز صدور سند مالکیت رسمی برای املاک واجد شرایط را در دستور کار قرار داده است.
وی در ادامه بیان کرد: سنددار کردن املاک، پیشنیاز مداخلات کالبدی، اجتماعی و اقتصادی در بازآفرینی شهری است و زمینه جذب سرمایهگذاری و بهبود خدمات شهری را فراهم میکند.
موسوی افزود: با توجه به نتایج مثبت در محله ملاشیه، این طرح به صورت مرحلهای در دیگر محلههای هدف بازآفرینی اهواز نیز اجرا خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز گفت: برآورد میشود برای حدود ۶ هزار پلاک در محله زرگان سند صادر شود و شهروندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اعلامشده در منطقه، نسبت به تکمیل پرونده اقدام کنند.