پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس آگاهی استان گفت: در کنار سعی و تلاش شبانه روزی خود را مکلف میدانیم با حضور در جلسات ارتباط مردمی سامانه ۱۹۷ حضور یابیم .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس پلیس آگاهی استان گفت: در کنار سعی و تلاش شبانه روزی ماموران پلیس آگاهی، خود را مکلف میدانیم با حضور در جلسات ارتباط مردمی سامانه ۱۹۷ که هر ماه توسط واحد بازرسی برنامه ریزی و اجرا میشوند حضور یابیم و در خصوص روند رسیدگی به پروندههای مختلف پاسخگوی مراجعان باشیم.
سرهنگ "میرحبیبی" با اشاره به اینکه در بیشتر موارد، خود شکات هم شاید به طور دقیق در جریان تلاشها و روندهای پیگیری پروندههای مورد نظر خود نباشند، اما تحقیقات و پیگیریها در حال انجام هستند، تصریح کرد: در حال حاضر با پیجوییهای بی وقفه همکاران و کارشناسان دوایر تخصصی پلیس آگاهی، پروندههای بسیاری در حوزههای کشف سرقت ها، کشف قتل، جعل و کلاهبرداری و دیگر موارد به نتیجه رسیدهاند که از شهروندان میخواهیم همکاری لازم را با ماموران این پلیس در زمینه بررسی صحنه جرم، جمع آوری ادله و مستندات جرایم مختلف داشته باشند.