معاون دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: طرح شناسایی و پلمب عطاری‌های متخلف با هدف تامین سلامتی شهروندان و با حضور میدانی و تداوم بازرسی‌های کارشناسان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، طاهر رسولی روز سه‌شنبه اظهار کرد: یک واحد عطاری در اردبیل با حضور میدانی و در تداوم بازرسی‌ها و بازدید‌های گذشته به دلیل فروش غیرمجاز دارو شناسایی و پلمب شد.

وی از بازداشت یک نفر در این خصوص خبر داد و اضافه کرد: تشدید نظارت بر عملکرد داروخانه‌ها و عطاری‌ها به منظور صیانت از سلامت مردم از رسالت‌های مهم دستگاه قضایی است و این مهم با جدیت ادامه خواهد داشت.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با هشدار به صاحبان عطاری‌ها، بیان کرد: گشت‌های ویژه تلفیقی با حضور میدانی نماینده دادستانی برای نظارت، برخورد با تخلف‌ها و ساماندهی عطاری‌ها در حال انجام است و با متخلفان قاطعانه برخورد می‌شود.

بر اساس قوانین، عطاری تنها مکانی برای عرضه گیاهان خشک دارویی است که هیچ گونه فرایند شیمیایی بر روی آنها صورت نگرفته باشد.

هرگونه استفاده از گیاهان دارویی که فرایند شیمیایی بر روی آنها انجام شده است، باید از سوی پزشکان تجویز شود، وگرنه ممکن است فروش آن به شکل کنونی در عطاری‌ها تاثیر و عوارض نامطلوبی بر استفاده‌کنندگان برجا بگذارد.

نزدیک به ۶۰ هزار واحد صنفی در قالب ۱۱۲ اتحادیه صنفی و ۶ اتاق اصناف در نقاط مختلف استان اردبیل فعالیت دارند که حدود ۴۵ هزار واحد مربوط به شهر اردبیل است.