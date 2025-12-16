پخش زنده
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور، اخبار منتشرشده درباره کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین در روز نخست اجرای طرح بنزینی دولت را تکذیب کرد.
«رضا نواز» در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، اخبار منتشرشده در برخی رسانهها و اظهارنظرها درباره کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین در روز نخست اجرای طرح بنزینی دولت را تکذیب کرد.
وی با اشاره به برهم خوردن جزئی تعادل مصرف بنزین در هفته گذشته و روزهای ابتدایی این هفته افزود: آمار رسمی مصرف بنزین پس از چند روز و بررسی دقیق اعلام میشود، اما آنچه به طور قطع میتوان گفت، کاهش مصرف بنزین در حد اندک بوده و اخبار مربوط به کاهش ۴۰ درصدی صحت ندارد.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور بیان کرد: هماکنون روال عادی تأمین و توزیع بنزین در سراسر کشور برقرار است و استفاده مردم از کارت سوخت شخصی نسبت به گذشته افزایش یافته است.