«رضا نواز» در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، اخبار منتشرشده در برخی رسانه‌ها و اظهارنظر‌ها درباره کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین در روز نخست اجرای طرح بنزینی دولت را تکذیب کرد.

وی با اشاره به برهم خوردن جزئی تعادل مصرف بنزین در هفته گذشته و روز‌های ابتدایی این هفته افزود: آمار رسمی مصرف بنزین پس از چند روز و بررسی دقیق اعلام می‌شود، اما آنچه به طور قطع می‌توان گفت، کاهش مصرف بنزین در حد اندک بوده و اخبار مربوط به کاهش ۴۰ درصدی صحت ندارد.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور بیان کرد: هم‌اکنون روال عادی تأمین و توزیع بنزین در سراسر کشور برقرار است و استفاده مردم از کارت سوخت شخصی نسبت به گذشته افزایش یافته است.