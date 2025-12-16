عبداللطیف جمال رشید رئیس‌جمهور عراق در بیانیه‌ای از نمایندگان جدید مجلس ششم این کشور خواست نخستین جلسه را به ریاست مسن‌ترین نماینده در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ برگزار کنند تا پس از آن هیئت‌رئیسه مجلس با رأی اکثریت انتخاب شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ براساس توافق‌های سیاسی، پست ریاست مجلس به گروه‌های اهل سنت تعلق دارد اما این گروه‌ها تاکنون بر سر معرفی رئیس جدید مجلس به توافق نرسیده‌اند.

مطابق قانون عراق، پس از انتخاب هیئت‌رئیسه مجلس، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت ۳۰ روز انتخاب شود. در این میان کرد‌ها نیز هنوز بر سر معرفی نامزد پست ریاست‌جمهوری به توافق نرسیده‌اند.

مرحله سوم پس از انتخاب رئیس‌جمهور، معرفی نخست‌وزیر جدید از سوی فراکسیون اکثریت شیعیان است. پس از آن، نخست‌وزیر مکلف است ظرف ۳۰ روز کابینه خود را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.

بر اساس قانون عراق، فرایند انتخاب رؤسای سه قوه و تشکیل کابینه دولت تا اواخر اسفند ماه ادامه خواهد داشت.