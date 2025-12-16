پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران با فراهم کردن بستری برای شرکت‌های فناور، بر توسعه حوزه‌های کلیدی نظیر سلامت دیجیتال، هوش مصنوعی و پایش آلودگی هوا متمرکز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد آزادبخت، مسئول جذب و پذیرش پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران در حاشیه نمایشگاه ایران ساخت و هفته پژوهش در جمع خبرنگاران با اشاره به مهم‌ترین فعالیت‌های این پارک نوپا اظهار کرد: پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران با هدف حمایت از شرکت‌ها و فناوران، به‌ویژه در حوزه توسعه خدمات شهری، فعالیت خود را آغاز کرده و آمادگی پذیرش شرکت‌ها در تمامی حوزه‌های فناورانه را دارد.

جذب ۶۰ شرکت فناور در مرحله اولیه

وی افزود: تاکنون حدود ۶۰ شرکت در مرحله جذب اولیه پذیرش شده‌اند که در حوزه‌هایی مانند خدمات توسعه شهری، هوش مصنوعی، سلامت دیجیتال، محصولات پزشکی و فناوری‌های نوین پزشکی فعالیت می‌کنند.

اختصاص ۲۰۰ هکتار فضا برای استقرار شرکت‌های فناور

آزادبخت با بیان اینکه شهرداری تهران زیرساخت مناسبی برای توسعه فناوری فراهم کرده است، گفت: در همین راستا، ۲۰۰ هکتار فضا در چهار نقطه شامل بوستان گفت‌و‌گو، بوستان ولایت، بوستان اتحاد و کارخانه سیمان شهرری به استقرار شرکت‌ها و فناورانی که در پارک علم و فناوری پذیرفته شده‌اند اختصاص یافته است.

تسهیل ارتباط فناوران با شهرداری تهران

وی یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این پارک را تسهیل‌گری ارتباط فناوران با مجموعه شهرداری تهران دانست و تصریح کرد: از آنجا که ممکن است شرکت‌ها برای همکاری با شهرداری نیازمند مکاتبه و تعامل با سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف باشند، پارک علم و فناوری این مسیر را برای آنها هموار می‌کند.

حمایت مالی و ارائه تسهیلات به طرح‌های اولویت‌دار

مسئول جذب و پذیرش پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران ادامه داد: علاوه بر این، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حمایتی در مجموعه پارک فعال هستند که از طرح‌های برتر و همسو با اولویت‌های شهرداری تهران حمایت می‌کنند؛ این حمایت‌ها شامل سرمایه‌گذاری مستقیم و ارائه تسهیلات کم‌بهره به شرکت‌ها و فناوران است.

هدف‌گذاری برای تبدیل‌شدن به یکی از بزرگ‌ترین پارک‌های علم و فناوری کشور

وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به زیرساخت‌های فراهم‌شده، پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران در سال‌های آینده به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین پارک‌های علم و فناوری کشور معرفی شود و پذیرای تمامی شرکت‌هایی باشد که در حوزه‌های مختلف فناورانه دارای طرح و ایده هستند.

توسعه سامانه‌های سلامت دیجیتال و مدیریت بحران

آزادبخت با اشاره به نمونه‌ای از شرکت‌های مستقر در این پارک گفت: برخی از شرکت‌ها در حوزه سلامت دیجیتال فعالیت می‌کنند که سامانه‌هایی برای پیشگیری، درمان و مدیریت سلامت شهروندان طراحی کرده‌اند. یکی دیگر از سامانه‌های هوشمند امکان پایش شاخص‌هایی مانند آلودگی هوا و شرایط اضطراری ناشی از حوادثی نظیر سیل و زلزله را فراهم می‌کند.

معرفی مراکز درمانی و داروخانه‌ها از طریق اپلیکیشن‌های هوشمند

وی افزود: در یکی دیگر از اپلیکیشن‌ها، کاربران با ثبت اطلاعات پزشکی خود می‌توانند به نزدیک‌ترین مراکز درمانی و بیمارستان‌ها با بهترین امکانات معرفی شوند و همچنین امکان جست‌وجوی دارو و اطلاع از داروخانه‌های موجود در محدوده جغرافیایی خود را دارند.

تقویت گردشگری سلامت و ورود ارز به کشور

آزادبخت ادامه داد: در حوزه گردشگری سلامت و توریسم درمانی نیز اپلیکیشن‌هایی طراحی شده‌اند که بیماران خارجی را در تهران و سایر استان‌ها هدایت و همراهی می‌کنند (ترنسفر) و با ارائه خدماتی مانند همراهی بیمار، معرفی پزشک و پیگیری فرآیند درمان و ویزا موجب ایجاد ارزش افزوده و ورود ارز به کشور می‌شوند.

تمرکز بر هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوظهور در پارک علم و فناوری شهری

وی با اشاره به دیگر طرح‌های فناورانه گفت: اپلیکیشن‌هایی در حوزه اورژانس موتورسیکلت، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد دیجیتال و پروژه‌های کوانتومی در پارک جذب شده‌اند. از جمله این طرح‌ها، سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی برای سازمان مدیریت بحران است که داده‌های لحظه‌ای را دریافت و تحلیل می‌کند.

حمایت ویژه از استارتاپ‌های نوپا

مسئول جذب و پذیرش پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران تأکید کرد: اولویت اصلی این پارک، حمایت از استارتاپ‌های نوپا و تازه‌ تأسیس است. یکی از شرکت‌ها که سامانه اورژانس موتورسیکلت را طراحی کرده، در مراحل اولیه جذب کاربر قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود با استقبال گسترده شهروندان مواجه شوند. همچنین اپلیکیشن سلامت شهری در هر منطقه‌ای پایش می‌کند چقدر آلودگی دارد و شاخص آلودگی چقدر است و مردم می‌توانند از این سامانه استفاده کنند.