بارش شدید برف در گردنه سربیژن ساردوئیه موجب لغزندگی سطح راه و کاهش دید افقی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان هم اکنون شاهد بارش شدید برف در گردنه سربیژن ساردوئیه هستیم که موجب لغزندگی سطح راه و کاهش دید افقی شده است.
بر اساس این گزارش، تردد کلیه وسایل نقلیه در این محور صرفاً با زنجیر چرخ امکانپذیر بوده و از رانندگان درخواست میشود از سفرهای غیرضروری در این محور خودداری کنند.
راهداران جیرفت و ساردوئیه در محور حضور فعال دارند و در حال انجام عملیات نمکپاشی و برفروبی بهمنظور ایمنسازی و باز نگه داشتن مسیر هستند.