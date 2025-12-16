رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد: شورای شهر یزد ۲۰۰ میلیارد تومان برای بهسازی حمل و نقل عمومی تخصیص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهقان بنادکی در برنامه اتوبوس خبر شهردای که با حضور خبرنگاران برگزار شد، گفت: سالانه ۱۰ میلیون سفر درون شهری با استفاده از ۱۴۳ دستگاه اتوبوس و صرف ۱۷۰۰ میلیارد ریال هزینه در این شهر انجام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر قیمت تمام شده هر عدد بلیط اتوبوس شهری ۲۵ هزار تومان است که با یارانه پرداخت شده توسط شهرداری، هر شهروند تنها پنج هزار تومان پرداخت می‌کند.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ادامه داد: میانگین زمان انتظار مردم برای استفاده از اتوبوس‌های واحد هم اکنون ۱۸ دقیقه است که امیدواریم با اقدامات انجام شده بتوانیم این مدت را به ۱۰ دقیقه کاهش دهیم.

وی اظهار داشت: خانواده هشت هزار نفره در سازمان حمل و نقل بار و مسافر یزد داریم که در حوزه‌های متعدد خدمت رسانی می‌کنند، اما مهم‌ترین بخش، در زمینه سرویس مدارس است که امسال ۲۲ هزار نفر درخواست سرویس مدرسه داشتند و هزار و ۸۱۳ نفر راننده با گردش مالی افزون بر ۲ همت وجود دارد که لازمه ساماندهی را دو چندان کرده است.

دهقان بنادکی گفت: در حوزه مینی بوسرانی نیز متاسفانه بالای ۹۶ درصد خودرو‌های موجود عمر بالای ۳۰ سال دارند و ۹۰۰ دستگاه مینی بوس در شهر یزد فعالیت دارد، بنابراین اقداماتی با قید فوریت در حال انجام است تا مینی‌بوس‌ها نوسازی شود و شورای شهر یزد نیز ۲۰۰ میلیارد تومان برای بهسازی حمل و نقل عمومی تخصیص داده است.

وی افزود: همچنین به منظور تامین زیرساخت خودرو‌های برقی، اولین جایگاه شارژ خودرو‌های برقی طی ۱۰ روز آینده در خیابان کاشانی یزد افتتاح می‌شود و خدمات رسانی در این جایگاه کاملا رایگان خواهد بود. تا پایان سال تعداد جایگاه شارژ برقی خودرو‌ها به ۱۱ جایگاه افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد خاطرنشان ساخت: خوشبختانه تاکسی‌های یزد بهسازی شده و افزون بر ۳۵ درصد تاکسی‌های یزد عمر زیر پنج سال دارد. هزار و ۵۰۰ تاکسی در شهر یزد مشغول به فعالیت بوده که در حال جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با خودرو برقی هستیم و این روند ادامه خواهد داشت.

دهقان بنادکی در خصوص تعداد اتوبوس شهری خریداری شده و زمان تحویل آن نیز گفت: شهرداری یزد ۲۹ دستگاه اتوبوس و ۹۰ دستگاه مینی ون در ۲ سال گذشته خریداری کرده و هزینه آن نیز بطور کامل پرداخت شده که متاسفانه فقط ۳۰ دستگاه آن تحویل شده و بقیه بلاتکلیف مانده است.

وی ادامه داد: متاسفانه افزایش قیمت باعث مشکلاتی شده و شرکت خودروساز طرف قرارداد به وعده‌های خود عمل نکرده‌اند، در حالی که تمام هزینه آن در سال گذشته بطور کامل پرداخت شده و شرکت‌های خودرو ساز بدعهدی کردند.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری تصریح کرد: البته این مشکل فقط مربوط به شهرداری یزد نیست و بسیاری از شهرداری‌های کشور با این معضل مواجه هستند. از مسئولان درخواست داریم تا این مشکل را حل کنند و خودرو‌هایی که تمام مبلغ آن پرداخت شده به ما تحویل شود.