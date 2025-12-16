پخش زنده
امروز: -
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی کشور از تغییرات جزئی سند مواد پیشرفته خبر داد و گفت: این تغییرات برای رئیسجمهور ارسال شده تا پس از تصویب ابلاغ شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید امیدوار در افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT۲۰۲۵)، در سالن کنفرانس دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران با اشاره به موضوع امسال این کنفرانس با عنوان اقتصاد چرخشی گفت: تمدن بشری بهنوعی با علم مواد شکل گرفته یعنی گونههای مختلف مواد در آن نقش دارند.
امیدوار با بیان اینکه در گذشته یکی از شاخصهای توسعه میزان تولید فولاد بوده است، افزود: شاید در سالهای اخیر با توجه به مباحث توسعه پایدار شاخصهای توسعهای تغییر کرده است، اما از ابر چالشهایی که در آینده با آن مواجه هستیم همان موضوع اقتصاد چرخشی است.
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی کشور، گفت: شاید در گذشته بهفکر ساخت مواد با استحکام مناسب یا خواص مناسب بودیم، اما اکنون آلیاژ طراحی میکنیم و در دنیای کنونی بهدنبال آن هستیم آلیاژ، فلز، پلیمر یا سرامیکی که طراحی میکنیم بتواند در باززایی، بازآفرینی و باز چرخش وارد بشود یعنی همان اقتصاد چرخشی.
امیدوار، با بیان اینکه امروز دیگر مرزبندی اهمیت کمتری یافته است، تصریح کرد: برای این موضوع باید طراحان ساختارهای علم و فناوری کشور در وزارت عتف یک بازنگری داشته باشند در صنعت هم باید اقتصاد چرخشی دیده شود که در اینصورت مبحث مواد و متالورژی تقویت میشود.
وی، با اشاره به تحولات جهان در حوزه هوش مصنوعی، تولید مواد جدید وجود الگوریتمها در حوزه ژنوم مواد گفت: در حوزه متالورژی و مواد باید باززایی مواد و بهنوعی بازگشت این مواد به سیستم تولید مشخص شود. مباحثی، چون اقتصاد کمکربن به این موضوع نزدیک است.
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی کشور، تصریح کرد: در فصل ۱۰ برنامه هفتم توسعه رسیدن به میزان ۵۵ میلیون تن فولاد در سال جزء اهداف برنامه قید شده است که میزان تولید ۳۰ میلیون تن در سال است. از مباحث مطرح در کشور موضوع گاز است هماکنون حدود ۴۰ کیلومتر خط لوله گازی در کشور داریم که از این نظر در رتبه پنجم دنیا هستیم.
امیدوار، با بیان اینکه تولید فولاد در کشور بر پایه گاز طبیعی است، افزود: برای افزایش ۲۰ میلیون تن تولید فولاد باید چگونه عمل کرد؟ به سمت گاز طبیعی رفت یا به سمت هیدروژن و فولاد سبز؟ هماکنون به ازای تولید هر تن فولاد مقادیر فراوانی دیاکسیدکربن وارد محیط زیست میشود. اگر تولید هیدروژن از طریق الکترولیت باشد نیازمند تولید برق هستیم.
وی، با تأکید بر ضرورت داشتن توسعهای متوازن گفت: بهعبارتی برای توسعه صنعت پتروشیمی نیازمند توسعه گازی، حمل و نقل و ... هستیم.
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی کشور، اقتصاد دانشبنیان را از مباحث روز دنیا برشمرد و افزود: در هر فعالیت اقتصادی باید تأثیرات فرهنگی اقتصادی و ... جامعه متأثر از آن فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شود در توسعه متوازن به همه این موارد توجه میشود.
چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT۲۰۲۵)، از دیروز آغاز شده و تا فردا چهارشنبه ۲۶ آذر در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران ادامه دارد.