دبیر توسعه هواشناسی کاربردی در بخش کشاورزی (تهک) آذربایجان غربی، با توجه به پیشبینی کاهش محسوس دما و احتمال بارش برف در روزهای آتی، مجموعهای از توصیههای کاربردی را برای فعالان حوزههای کشاورزی، دامپروری، باغداری، شیلات و زنبورداری استان منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حامد عباسعلینژاد با تشریح آخرین یافتههای هواشناسی کشاورزی استان و نشستهای مشترک با کارشناسان جهاد کشاورزی، بر لزوم توجه جدی فعالان این بخشها به این دستورالعملها برای به حداقل رساندن خسارات احتمالی تأکید نمود.
توصیههای بخش زراعت و کشت
در بخش زراعت، آمادگی برای مواجهه با سرمای زودرس و مدیریت بهینه کشت حبوبات مورد توجه قرار گرفته است:
حبوبات دیم: ضروری است «کشت انتظاری» حبوبات دیم پس از اتمام بارندگیها و مساعد شدن شرایط خاک، با سرعت انجام شود.
بذر: کشاورزان باید برای تهیه بذر اصلاحشده و گواهیشده نخود و عدس دیم پاییزی، همراه با ضدعفونی مناسب بذر، اقدام نمایند.
چغندر قند: با توجه به احتمال بارش برف در هفته جاری، برداشت سریع چغندر قند و دپوی استاندارد آن در حاشیه مزارع برای محافظت در برابر سرما، حیاتی است.
مدیریت مخاطرات در دامپروری
با در نظر گرفتن خطرات احتمالی ناشی از سرمای هوا و شیوع بیماریها:
واکسیناسیون: واکسیناسیون دام سبک و سنگین در اسرع وقت در برابر بیماری تب برفکی باید انجام شود.
بهداشت جایگاه: از تراکم بیش از حد دام در جایگاهها که موجب افزایش آلودگی و ریسک بیماری میشود، باید اکیداً پرهیز گردد.
مراقبت از دام جوان: تنظیم دقیق دما و تهویه در دامداریها و مرغداریها، تأمین سوخت تجهیزات گرمایشی، و مراقبت ویژه از برهها و گوسالههای تازه متولدشده، بهویژه در ساعات اولیه صبح، ضروری است. گوسالههای جوان باید برای پیشگیری از بیماریهای تنفسی و پنومونی، در جایگاههای کاملاً بسته و ایمن نگهداری شوند.
کنترل آفات: مبارزه با جوندگان و پرندگان مهاجم از طریق درزگیری، سمپاشی و رعایت کامل اصول بهداشتی توصیه میگردد.
خرید و فروش: در خرید و فروش دام، بهویژه با توجه به مرز مشترک استان، باید نهایت احتیاط صورت گیرد.
دستورالعملهای حوزه شیلات
برای فعالان بخش پرورش ماهی:
هوادهی: پیشگیری از کمبود اکسیژن با افزایش هوادهی استخرها جهت تأمین اکسیژن کافی باید در اولویت باشد.
تغذیه: در ساعات غبارآلود از تغذیه ماهیان خودداری شود و در صورت مشاهده تجمع ماهیان در محل ورودی آب، دستگاههای هواده فوراً فعال گردند.
اقدامات ضروری در باغبانی
در بخش باغبانی، تأکید بر مدیریت صحیح یخزدگی و اجرای عملیات پاییزه است:
مدیریت آب و خاک: هدایت آبهای سطحی به رودخانهها برای تغذیه سفرههای زیرزمینی و انجام شخم پاییزی کف باغات به منظور کنترل علفهای هرز و کاهش خسارت جوندگان، از اقدامات ضروری است.
تغذیه و گلخانه: تغذیه درختان باید صرفاً بر اساس نتایج آنالیز خاک و برگ سال گذشته انجام شود. همچنین تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و بازبینی کامل تجهیزات و تأسیسات گلخانهای باید جدی گرفته شود.
ممنوعیت هرس و سوزاندن: از هرس درختان میوه تا پایان ریزش کامل برگها خودداری گردد. همچنین به دلیل شرایط جوی، سوزاندن بقایای گیاهی و استفاده از وسایل دودزا تا اطلاع ثانوی ممنوع است. لولههای آبیاری تحت فشار نیز باید برای جلوگیری از یخزدگی تخلیه شوند.
توصیههای زنبورداری و طیور
زنبورداری: دبیر تهک نسبت به جابهجایی و استقرار کندوها هشدار داد؛ حملونقل نادرست میتواند منجر به استرس شدید، کاهش جمعیت و حتی تلفات کامل کلنیها شود.
طیور: جلوگیری از ورود پرندگان وحشی به سالنهای پرورش طیور بهدلیل احتمال شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان ضروری است. تنظیم دقیق دما، اعمال حداقل تهویه در شب و اوایل دوره پرورش جوجهها، و تأمین جیرههای پرانرژی اهمیت بالایی دارد.
آفات انبار: برای مقابله با جوندگان و آفات در انبارها، شخم عمیق، حذف بقایای گیاهی پس از برداشت صیفیجات، طعمهگذاری، تخریب لانهها و تلهگذاری توصیه میشود.
عباسعلینژاد در پایان با اشاره به اولویتها، مجدداً بر کشت انتظاری حبوبات، برداشت سریع محصولات باقیمانده باغبانی و استفاده از بذر اصلاحشده پاییزی تأکید کرد و گفت: با توجه به تهدید جدی خشکسالی، کاهش مصرف آب در واحدهای تولیدی، کاشت علوفههای کمآببر متناسب با نیاز دام، بهکارگیری فناوری روز و افزایش آموزش و آمادگی قبلی، برای عبور موفق از شرایط پیشرو ضروری است.
بر اساس پیشبینی هواشناسی آذربایجان غربی، از عصر امروز این استان بهویژه در مناطق شمالی و جنوبی تا روز چهارشنبه مستعد بارندگیهای متعدد خواهد بود.