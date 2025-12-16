دبیر توسعه هواشناسی کاربردی در بخش کشاورزی (تهک) آذربایجان غربی، با توجه به پیش‌بینی کاهش محسوس دما و احتمال بارش برف در روز‌های آتی، مجموعه‌ای از توصیه‌های کاربردی را برای فعالان حوزه‌های کشاورزی، دامپروری، باغداری، شیلات و زنبورداری استان منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حامد عباسعلی‌نژاد با تشریح آخرین یافته‌های هواشناسی کشاورزی استان و نشست‌های مشترک با کارشناسان جهاد کشاورزی، بر لزوم توجه جدی فعالان این بخش‌ها به این دستورالعمل‌ها برای به حداقل رساندن خسارات احتمالی تأکید نمود.

توصیه‌های بخش زراعت و کشت

در بخش زراعت، آمادگی برای مواجهه با سرمای زودرس و مدیریت بهینه کشت حبوبات مورد توجه قرار گرفته است:

حبوبات دیم: ضروری است «کشت انتظاری» حبوبات دیم پس از اتمام بارندگی‌ها و مساعد شدن شرایط خاک، با سرعت انجام شود.

بذر: کشاورزان باید برای تهیه بذر اصلاح‌شده و گواهی‌شده نخود و عدس دیم پاییزی، همراه با ضدعفونی مناسب بذر، اقدام نمایند.

چغندر قند: با توجه به احتمال بارش برف در هفته جاری، برداشت سریع چغندر قند و دپوی استاندارد آن در حاشیه مزارع برای محافظت در برابر سرما، حیاتی است.

مدیریت مخاطرات در دامپروری

با در نظر گرفتن خطرات احتمالی ناشی از سرمای هوا و شیوع بیماری‌ها:

واکسیناسیون: واکسیناسیون دام سبک و سنگین در اسرع وقت در برابر بیماری تب برفکی باید انجام شود.

بهداشت جایگاه: از تراکم بیش از حد دام در جایگاه‌ها که موجب افزایش آلودگی و ریسک بیماری می‌شود، باید اکیداً پرهیز گردد.

مراقبت از دام جوان: تنظیم دقیق دما و تهویه در دامداری‌ها و مرغداری‌ها، تأمین سوخت تجهیزات گرمایشی، و مراقبت ویژه از بره‌ها و گوساله‌های تازه متولدشده، به‌ویژه در ساعات اولیه صبح، ضروری است. گوساله‌های جوان باید برای پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و پنومونی، در جایگاه‌های کاملاً بسته و ایمن نگهداری شوند.

کنترل آفات: مبارزه با جوندگان و پرندگان مهاجم از طریق درزگیری، سم‌پاشی و رعایت کامل اصول بهداشتی توصیه می‌گردد.

خرید و فروش: در خرید و فروش دام، به‌ویژه با توجه به مرز مشترک استان، باید نهایت احتیاط صورت گیرد.

دستورالعمل‌های حوزه شیلات

برای فعالان بخش پرورش ماهی:

هوادهی: پیشگیری از کمبود اکسیژن با افزایش هوادهی استخر‌ها جهت تأمین اکسیژن کافی باید در اولویت باشد.

تغذیه: در ساعات غبارآلود از تغذیه ماهیان خودداری شود و در صورت مشاهده تجمع ماهیان در محل ورودی آب، دستگاه‌های هواده فوراً فعال گردند.

اقدامات ضروری در باغبانی

در بخش باغبانی، تأکید بر مدیریت صحیح یخ‌زدگی و اجرای عملیات پاییزه است:

مدیریت آب و خاک: هدایت آب‌های سطحی به رودخانه‌ها برای تغذیه سفره‌های زیرزمینی و انجام شخم پاییزی کف باغات به منظور کنترل علف‌های هرز و کاهش خسارت جوندگان، از اقدامات ضروری است.

تغذیه و گلخانه: تغذیه درختان باید صرفاً بر اساس نتایج آنالیز خاک و برگ سال گذشته انجام شود. همچنین تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها و بازبینی کامل تجهیزات و تأسیسات گلخانه‌ای باید جدی گرفته شود.

ممنوعیت هرس و سوزاندن: از هرس درختان میوه تا پایان ریزش کامل برگ‌ها خودداری گردد. همچنین به دلیل شرایط جوی، سوزاندن بقایای گیاهی و استفاده از وسایل دودزا تا اطلاع ثانوی ممنوع است. لوله‌های آبیاری تحت فشار نیز باید برای جلوگیری از یخ‌زدگی تخلیه شوند.

توصیه‌های زنبورداری و طیور

زنبورداری: دبیر تهک نسبت به جابه‌جایی و استقرار کندو‌ها هشدار داد؛ حمل‌ونقل نادرست می‌تواند منجر به استرس شدید، کاهش جمعیت و حتی تلفات کامل کلنی‌ها شود.

طیور: جلوگیری از ورود پرندگان وحشی به سالن‌های پرورش طیور به‌دلیل احتمال شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان ضروری است. تنظیم دقیق دما، اعمال حداقل تهویه در شب و اوایل دوره پرورش جوجه‌ها، و تأمین جیره‌های پرانرژی اهمیت بالایی دارد.

آفات انبار: برای مقابله با جوندگان و آفات در انبارها، شخم عمیق، حذف بقایای گیاهی پس از برداشت صیفی‌جات، طعمه‌گذاری، تخریب لانه‌ها و تله‌گذاری توصیه می‌شود.

عباسعلی‌نژاد در پایان با اشاره به اولویت‌ها، مجدداً بر کشت انتظاری حبوبات، برداشت سریع محصولات باقیمانده باغبانی و استفاده از بذر اصلاح‌شده پاییزی تأکید کرد و گفت: با توجه به تهدید جدی خشکسالی، کاهش مصرف آب در واحد‌های تولیدی، کاشت علوفه‌های کم‌آب‌بر متناسب با نیاز دام، به‌کارگیری فناوری روز و افزایش آموزش و آمادگی قبلی، برای عبور موفق از شرایط پیش‌رو ضروری است.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان غربی، از عصر امروز این استان به‌ویژه در مناطق شمالی و جنوبی تا روز چهارشنبه مستعد بارندگی‌های متعدد خواهد بود.