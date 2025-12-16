به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد گفت: در اجرای طرح امنیت محله محور و مقابله با قاچاق کالا، ماموران پاسگاه انتظامی شهید برهان حقیقی این فرماندهی هنگام گشت زنی و کنترل جاده به یک خودرو پژوپارس شوتی مشکوک شدند و دستور ایست صادر که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز و با توجه به موقعیت جغرافیایی و کوهستانی بودن منطقه، راننده خودرو را رها کرد و متواری شد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه در بازرسی از خودرو، ۱۱ دستگاه فلزیاب خارجی فاقد مجوز کشف شد گفت: کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند و تلاش برای دستگیری راننده ادامه دارد.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.