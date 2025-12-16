به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان گفت: افرادی که برای برپایی جشن عروسی یک خیابان را مسدود و فردی را نیز به شدت ضرب و شتم کرده بودند دستگیر شدند.

سرهنگ علی اصغر محمدی افزود: پس از شکایت فردی به مرجع قضائی و اعلام این موضوع که توسط میهمانان یک عروسی در مقابل چشمان زن و فرزندش مورد ضرب و شتم قرار گرفته، بلافاصله عوامل پلیس امنیت عمومی و آگاهی شهرستان وارد عمل شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه پلیس مشخص شد این افراد میهمانان یک عروسی بوده‌اند که برای برپایی جشن پایانی مراسم اقدام به مسدودسازی خیابان کرده بودند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه فرد غیربومی قصد تردد داشته که به وی اجازه تردد نمی‌دهند و او را در مقابل چشمان زن و فرزندش مورد ضرب و شتم قرار می‌دهندگفت: پس از کسب دستور قضائی مبنی بر شناسایی عاملان ضرب و شتم این فرد، ماموران موفق شدند ۷ نفر را در ارتباط با این پرونده شناسایی و دستگیر کنند.

بگفته فرمانده انتظامی این شهرستان افراد دستگیر شده که به بزه ارتکابی اعتراف کردند برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.