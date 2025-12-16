پخش زنده
امروز: -
رئیس چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT۲۰۲۵) از رشد ۲ برابری ارسال مقالات به دبیرخانه کنفرانس نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: بهنحوی که امسال از دانشکدههای متالورژی سراسر کشور مقاله دریافت کردیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرام رایگان، امروز در افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی در دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران با بیان اینکه این کنفرانس بستری برای بررسی علمی و تخصصی چالشها و دستاوردهای این حوزه را فراهم کرده است، اظهار کرد: مقالات طی دو روز ۲۵ و ۲۶ آذر ماه در ۶ بخش جداگانه ۱۰۰ مقاله بهصورت سخنرانی و ۵۰۰ مقاله بهصورت پوستر ارائه میشود.
وی، با اشاره به برگزاری پنلهای تخصصی علمی با موضوعاتی، چون آلیاژهای دما بالا، پوششهای دما بالا، ساخت افزایشی و پنل مفصلی با عنوان اقتصاد چرخشی گفت: یک پنل با موضوع جدیدتری هم با عنوان «آموزش و پژوهش در مهندسی با توجه به تحول دیجیتال» برگزار میشود.
رئیس چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT۲۰۲۵)، با اشاره به برگزاری کارگاههای علمی متعدد در این رویداد علمی افزود: مهندسی مواد متالوژی یکی از ارکان فنی توسعه صنعتی است و این رشته با شناخت ساختار خواص و فرآیندهای تولید مواد مستقیماً بر کیفیت ایمنی و دوام و بهرهوری سامانههای مهندسی اثر میگذارد.
دکتر رایگان، با بیان اینکه دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران با بیش از ۷ دهه سابقه یکی از مراکز پیشرو آموزش و پژوهش در مهندسی مواد در ایران است، ادامه داد: این دانشکده با بیش از ۳۲ آزمایشگاه مجهز به تجهیزات پیشرفته پژوهشهای کاربردی و نوآورانهای متعددی را در زمینه سوپر آلیاژها، نانومواد، بایومواد، تکنولوژی سطح خوردگی و انرژیها در کارنامه خود دارد.
رئیس چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT۲۰۲۵) گفت: این انجمن با اهدافی روشن مسیر توسعه علمی و صنعتی این رشته را هدایت میکند که از جمله این اهداف میتوان به توسعه علم و مهندسی مواد و متالورژی و علوم وابسته در ایران و طراحی الگوهای توسعه پایدار صنایع متالوژی و مواد در کشور اشاره کرد.
دبیر علمی چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی iMat۲۰۲۵)) با بیان اینکه یک ششم از مقالات دریافتی بهصورت اورال و بقیه بهصورت پوستر پرزنت میشوند، گفت: طی این دو روز دو سخنرانی روی کانسپتهای جنرال تو حوزه مهندسی و علم مواد داریم.
فراخوان سومین دوره جایزه پروفسور وقار
دبیر اجرایی چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی هم با اشاره به اعلام فراخوان سومین دوره جایزه پروفسور وقار، گفت: هدف از برگزاری این رویداد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره پروفسور رامز وقار بنیانگذار علم متالورژی و مواد در کشور تقدیر دانشآموزی، دانشجویی و صنعتی از پژوهشهای برتر در این حوزه است.
محمد مکملی افزود: در بخش دانشآموزی از نودانشجویی با برترین رتبه کشوری برای پذیرش در رشته مهندسی مواد و متالورژی تقدیر میشود. در بخش دانشجویی و صنعتی نگاه ما به طرحهای اثرگذار در صنعت است.
در افتتاحیه این رویداد علمی یاد و خاطره زندهیاد محمد امین کلاته، دانشجوی فقید مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران که در حادثه انفجار دانشکده فنی دانشگاه تهران جان خود را از دست داد گرامی داشته شد و برای شادی روح آن مرحوم فاتحهای قرائت شد.