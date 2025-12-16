پخش زنده
امروز: -
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، با استقبال از تصمیم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعلیق سهماهه رتبهبندی کارتهای بازرگانی صادرات محصولات کشاورزی و لغو موقت سهمیهبندی ارزی این بخش، این اقدام را گامی مؤثر برای رفع اختلالات اخیر در مبادلات مرزی و حمایت از صادرکنندگان خوزستانی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری در توضیح آثار اجرای دستورالعملهای اخیر رتبهبندی اظهارکرد: طی سه هفته گذشته، با تصمیم دولت مبنی بر تعلیق یا مسدودسازی بخش قابل توجهی از کارتهای بازرگانی، روند تردد کامیونهای حامل کالاهای صادراتی در مرزهای خوزستان بهشدت کاهش یافت. این موضوع نه تنها موجب کندی در فرآیند صادرات شد، بلکه توقف ناگهانی محمولهها و بازگشت آنها به انبارها، خطر فساد محصولات غذایی را به شکلی بیسابقه افزایش داد.
وی با اشاره به تصمیم اخیر مجلس افزود: تعلیق سهماهه رتبهبندی کارتهای بازرگانی و لغو موقت سهمیهبندی ارزی در بخش کشاورزی، فرصتی برای بازتنظیم روند صادرات و جلوگیری از ضررهای سنگین به تولیدکنندگان ایجاد میکند. ماهیت فسادپذیری محصولات کشاورزی ایجاب میکند که هرگونه سیاستگذاری در این حوزه با در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی تولید و صادرات در استانهای مرزی مانند خوزستان صورت گیرد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: پیش از این نیز نسبت به تبعات اجرای سختگیرانه ضوابط رتبهبندی هشدار داده بودیم، چراکه بخش قابل توجهی از صادرات خوزستان توسط صادرکنندگانی انجام میشود که در عمل ترخیصکار هستند. محدودشدن فعالیت این گروه، عملاً صادرات استان را با کاهش محسوس مواجه میکرد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای سریع مصوبه ابلاغشده به سازمان توسعه تجارت، موانع موجود در مسیر صادرات رفع شده و فضای کسبوکار در حوزه کشاورزی و صادرات مرزی خوزستان مجدداً به وضعیت پایدار بازگردد.