به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی استان گفت: دستگیری ۸ سارق سیم و کابل برق که در ۵ شهرستان استان سرقت کرده بودند دستگیر شدند.

سرهنگ حسن علی اکبری افزود: ارزش اموال به سرقت رفته این باند، ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح استان اصفهان، شناسایی عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار کاراگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

بگفته این مقام انتظامی با انجام تحقیقات و رصد دقیق میدانی، کارآگاهان موفق شدند ۸ سارق و عاملان اصلی این سرقت‌ها را شناسایی و متهمان را در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهشان در یکی از استان‌های همجوار دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: متهمان دستگیر شده غیر بومی و دارای سوابق کیفری بودند که در تحقیقات کاراگاهان به ۱۴ فقره سرقت سیم و کابل برق به وزن ۲ تن و ۵۰۰ کیلو در سطح شهرستان‌های اصفهان، کاشان، نجف آباد، لنجان و شاهین شهر اقرار کردند.

این مقام انتظامی افزود: ارزش اموال به سرقت رفته برابر ارزیابی کارشناسان بیش از ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده که متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.