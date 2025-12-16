به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، سرپرست انتظامی شهرستان رفسنجان از توقیف یک دستگاه خودروی پراید سرقتی بلافاصله پس از ورود به محدوده این شهر خبر داد.

به گفته وی، پس از اعلام هشدار سامانه پایش تصویری شهرستان مبنی بر ورود یک خودروی پراید سرقتی به حوزه شهری، بلافاصله طرح مهار در دستور کار قرار گرفت و مأموران کلانتری ۱۳ موفق شدند خودرو مذکور را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و توقیف کنند.