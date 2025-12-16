پخش زنده
پیکر خانم طاهره حاصلی بانوی کوهنورد جانباخته از یخچال کافر دره دماوند منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پی گزارش مفقود شدن یک بانوی کوهنورد در ارتفاعات دماوند، یک گروه عملیاتی و یک گروه پهبادی برای جستوجو به منطقه اعزام و این عملیات با حضور دو تیم از محورهای آمل و رینه و با استفاده از تجهیزات رویتی شامل دوربین انجام شد.
تصاویر ثبت شده توسط نیروهای حاضر در عملیات وجود شرایط سخت جوی، مه غلیظ و بارش برف را در محل حادثه در یخچال کافر دره دماوند نشان میدهد.
پیکر خانم طاهره حاصلی، کوهنوردی که بهصورت انفرادی عازم صعود به قله دماوند شده بود در ارتفاع ۴۶۰۰ متری جبهه جنوبی این قله کشف شد.
غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران گفت: گزارش مفقودی این کوهنورد در ساعت ۱۴:۳۵ یکشنبه ۲۳ آذرماه دریافت و گروههای تخصصی امداد و نجات کوهستان از پایگاه رینه و شعبه آمل با بهکارگیری توان زمینی و پهپادی در چند محور عملیاتی جستوجو را آغاز کرده بودند که سرانجام به کشف پیکر این کوهنورد انجامید.