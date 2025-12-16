به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در سفر به بروجرد و بازدید از سامان کاشی اظهار کرد: کارخانه سامان کاشی بروجرد که از برند‌های شناخته‌شده کشور در حوزه تولید کاشی به شمار می‌رفت و حدود ۱۰ سال تعطیل بود، با تلاش و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، دوباره به چرخه تولید بازگشت.

سید سعید شاهرخی با بیان اینکه وضعیت این کارخانه در ابتدای بازدید، به‌طور کامل از رده خارج شده بود افزود: در سند توسعه استان، ۱۰۷ پروژه پیشران پیش‌بینی شده که یکی از مهم‌ترین آنها، احیای سامان کاشی بود و امروز شاهد تحقق این هدف هستیم.





استاندار لرستان با قدردانی از پیگیری‌های فرماندار بروجرد، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، و همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شبکه بانکی و سایر دستگاه‌ها، تصریح کرد: در حال حاضر این واحد صنعتی روزانه بیش از ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع تولید دارد و برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت و توسعه صادرات در دستور کار است.





شاهرخی تأکید کرد: فعال شدن دوباره این کارخانه، به‌معنای ایجاد اشتغال پایدار و بازگشت جوانان جویای کار به عرصه تولید است و امیدواریم با تداوم این رویکرد، شاهد احیای سایر واحد‌های صنعتی و تولیدی در استان لرستان و شهرستان بروجرد باشیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان نیز گفت: شرکت سامان کاشی از سال ۱۳۷۴ در شهرستان بروجرد فعالیت خود را آغاز کرده است.

بهمن جعفری افزود: این واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه ۳ میلیون مترمربع کاشی دیواری، تا پایان سال ۱۳۸۹ با اشتغال‌زایی بیش از ۴۰۰ نفر، یکی از برند‌های معتبر تولید و صادرات کاشی در کشور به شمار می‌رفت و طی ۱۶ سال فعالیت، بالغ بر ۳۰ میلیون مترمربع تولید و بیش از ۵ میلیون مترمربع صادرات داشته است.

مدیرکل صمت استان افزود: از سال ۱۳۹۰ و با افزایش مشکلات ناشی از مطالبات کارگری در خصوص شمول مشاغل سخت و زیان‌آور، شرایط این واحد به‌تدریج پیچیده‌تر شد و در نهایت منجر به تعطیلی کامل کارخانه گردید. طی حدود ۱۰ سال تعطیلی، تمامی کارگران بازنشسته شده، بخشی از ماشین‌آلات مستهلک گردیده و بدهی‌های انباشته به بانک‌های سپه، پاسارگاد، تجارت و صادرات و همچنین دستگاه‌های خدمات‌رسان، موجب معوق شدن تسهیلات این شرکت شد.

جعفری تصریح کرد:با وجود پیگیری‌ها و مصوبات متعدد از جمله مصوبات ستاد تسهیل، این شرکت در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران قرار گرفت.

وی گفت: در راستای حمایت از تولید و اشتغال، اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران، این واحد صنعتی را در اختیار هیات حمایت از صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت قرار داد که خوشبختانه هم اکنون واحد احیا گردیده و در حال تولید است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به راه‌اندازی مجدد کارخانه سامان کاشی پس از سال‌ها تعطیلی، تاکید کرد: فعال‌سازی واحد‌های تولیدی، مهم‌ترین مسیر تحقق شعار سال، حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان است.

فاطمه مقصودی خدمت به مردم و کشور در گرو توجه جدی به ظرفیت‌های تولیدی است و همه مسئولان باید تمام وقت خود را صرف راه‌اندازی واحد‌های تولید، حمایت از سرمایه‌گذاران و صیانت از واحد‌های تولیدی پس از بهره‌برداری کنند.

مقصودی با بیان اینکه راه‌اندازی دوباره کارخانه سامان کاشی نشان داد که «کار نشد ندارد»، افزود: هر جا یک مسئول با تمام توان پای کار بیاید، مشکلات قابل حل است و نتیجه آن، اشتغال جوانان و تقویت تولید داخلی خواهد بود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: توسعه تولید، آثار مستقیم اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد؛ با افزایش تولید، تورم کاهش می‌یابد، آسیب‌های اجتماعی کمتر می‌شود و شاخص‌هایی مانند اعتیاد، طلاق، پرونده‌های قضایی و مهاجرت روند نزولی پیدا می‌کند.

مقصودی با تأکید بر اینکه تقویت تولید و سرمایه‌گذاری، تحقق منویات مقام معظم رهبری و عمل به شعار سال است، تصریح کرد: احیای سامان کاشی، اقدامی مؤثر در مسیر خودکفایی، اشتغال‌زایی و مقابله با فشار‌ها و دشمنی‌هایی است که تولید و اقتصاد کشور را هدف گرفته‌اند.