رئیس کل دادگستری استان یزد: برنامه ریزی برای ورود به موضوعات اجتماعی به ویژه آسیب‌های اجتماعی باید همراه با اولویت بندی، دارای زمان بندی مشخص، برآورد‌های دقیق مالی و نیازسنجی علمی و عملی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام طهماسبی در نشست با جمعی از فعالان اجتماعی، مدیران قضائی و اجرایی استان با بیان اینکه اقدامات و برنامه ها باید علمی، اثرگذار و واقعی باشد، بر اجتناب از اقدامات شعاری و کلیشه‌ای تأکید کرد.

وی علاوه بر جمع آوری و تجمیع ظرفیت‌های خیِّری و سایر امکانات بومی استان برای ساماندهی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بسیج خدمات عمومی و اجتماعی برای اقشار در معرض آسیب را خواستار شد.

رئیس کل دادگستری استان در پاسخ به پیشنهاد یکی از مدیران حاضر در جلسه مبنی بر گسترش سبد حمایتی استان بر انجام خدمات اجتماعی، تصریح کرد: نظام‌مند کردن خدمات و بسیج افراد در انجام خدمات عمومی رایگان با توجه به نوع حرفه و تخصص، پیشنهاد خوبی است، اما باید این ظرفیت به دور از انجام امور نمادین و شعاری و به صورت واقعی و اثرگذار مورد بهره برداری قرار گیرد.

طهماسبی با اشاره به اعلام برخی از کمبود‌ها و نیاز‌های دستگاه‌های حمایتی، ادامه داد: اصل این برنامه برای ورود به موضوعات مهم و دارای اولویت و معطل مانده است، اما سایر کمبود‌ها و مشکلات هم تا آنجا که گره گشایی ممکن باشد در دستور کار قرار خواهد داد.