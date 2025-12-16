آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: اقدام خیرخواهانه، در ایامی که متعلق به حضرت فاطمه زهرا (س) و سالروز ولادت آن حضرت است، بسیار شایسته است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ نماینده ولی فقیه در مازندران در مراسم اهدا ۶ هزار بسته معیشتی در یلدای فاطمی گفت: بعضی از اقدامات در برخی از شرایط و مناسبت‌ها بهتر است؛ به‌عنوان مثال همین اقدام خیرخواهانه، در ایامی که متعلق به حضرت فاطمه زهرا (س) و سالروز ولادت آن حضرت است، بسیار شایسته است.

وی ادامه داد: همچنین در آستانه ماه رجب ماه خدا، ارزش معنوی آن بسیار بیشتر می‌شود، شب یلدا نیز در پیش است، بالاخره خانواده‌ها محبت می‌ورزند و اعضای خانواده کنار یکدیگر جمع می‌شوند.

نماینده ولی فقفیه در مازندران اضافه کرد: بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌ها همه ساله دست به خیر می‌شود و این بار با عنوان "یلدای فاطمی" ترکیبی از مناسبت حضرت فاطمه (س) و شب یلدا را در نظر گرفته است و ۶ هزار بسته که برای سراسر استان بوده در همین مکان بسته‌بندی شده و در حال توزیع است.

آِت الله لائینی عنوان کرد: حدود ۷۰ الی ۸۰ نفر از خواهران ما در اینجا مشغول بسته‌بندی بودند و چند روز زحمت کشیدند و این اقلام را بسته‌بندی کردند، ما صمیمانه تشکر می‌کنیم