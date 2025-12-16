به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و پیش‌بینی وقوع بارندگی‌های مؤثر و احتمال بروز سیلاب از امروز سه‌شنبه ۲۵ آذر تا پایان روز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با هدف پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات احتمالی، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و هشدار‌های ایمنی را به شهروندان، بهره‌برداران و دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه:

شهروندان از ورود، توقف و نزدیک شدن به مخازن سازه‌های آبخیزداری و بند‌های خاکی با هر هدفی از جمله شنا، تفریح و عبور، جداً خودداری کنند؛ چرا که این سازه‌ها به هیچ عنوان ایمن نبوده و بسیار خطرناک هستند.

بر باز بودن مسیر سرریز بند‌های خاکی و سازه‌های آبخیزداری تأکید شده و هرگونه انسداد، دخل و تصرف یا تغییر در شرایط هیدرولیکی جریان آب در این سازه‌ها اکیداً ممنوع است.

لوله‌های خروجی سازه‌ها به‌طور مستمر کنترل شده و از مسدود نبودن آنها توسط چوب، سنگ یا سایر موانع اطمینان حاصل شود.

در زمان وقوع سیلاب و رواناب، از تردد در مسیر رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و عبور از روی سازه‌های آبخیزداری به‌طور جدی خودداری شود.

پس از وقوع رواناب یا سیلاب، هرگونه تخریب سازه‌ها یا خسارت احتمالی به مستحدثات پایین‌دست می‌بایست در اسرع وقت به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه گزارش شود.