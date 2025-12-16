به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سید محمدهادی شفیعی با اشاره به سفر هیئت دولت به خوزستان اظهار کرد: خوزستان استان پهناوری است و طبیعتاً نمی‌توان توقع داشت همچون سایر استان‌ها، مردم برای برنامه‌های فرهنگی و هنری اجتماعی در مرکز استان حضور پیدا کنند لذا گستردگی و پراکندگی در زیرساخت‌های فرهنگی و هنری لازم است.

مدیرکل حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به زیرساخت‌های فرهنگی در شهر‌های استان گفت: اغلب زیرساخت‌ها شکل نگرفته و یا تکمیل نشده‌اند، همچنین فرهنگسرا‌ها نیز ایجاد نشده و یا ناقص هستند، از سوی دیگر ساختار‌های فرهنگی بنا و رها شده‌اند که باید در این زمینه یکپارچگی صورت گیرد تا بتوانیم از این طریق، توزیع محصولات فرهنگی و هنری را در همه استان‌ها به صورت یکدست یا قابل قبول داشته باشیم.

وی با تاکید بر حمایت از هنرمندان افزود: در حال حاضر چرخه اقتصادی هنر به دلایل متعدد از جمله مشکلات و کوچک شدن سفره‌های مردم، شرایط مطلوبی ندارد به گونه‌ای که کالا‌های فرهنگی و هنری در اولویت بسته‌های مصرفی مردم نیست بنابراین بهتر است از جانب دولت ورودی صورت گیرد و هنرمندان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد حمایت قرار گیرند.

مدیرکل حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان به حمایت از تولیدات مرتبط با هویت فرهنگی استان اشاره و عنوان کرد: با نگاه به ۱۰۰ سال گذشته، از جهاد عشایر عرب تا امروز، مردم خوزستان در حوزه‌های مختلف در حال مقاومت بوده‌اند و طبیعتاً باید در این فضا اولویتی قرار داده شود تا تولیدات فرهنگی و هنری به سمت ارتباط با این زیرساخت‌ها برود.

حجت الاسلام شفیعی به تناسب یکپارچگی مقاومت در انسان در سطح خوزستان تاکید کرد و ادامه داد: اگر قرار است در استان اثری تولید شود باید مرتبط با این فضا باشد و چنانچه قصد حمایت از اثری وجود داشته باشد باید به بخش‌های مرتبط با هویت فرهنگی آن و به خصوص کار‌های فاخر اولویت بخشید.

وی با اشاره به اکران سریال پسران هور در سال جاری، تصریح کرد: حمایت از این برنامه در خوزستان بسیار ناچیز بود و تأمین سرمایه در پایتخت صورت گرفت. این زیبنده خوزستان نیست که اثری هنری ایجاد شود و نقش استان در آن کمتر از دو درصد باشد، این اولویتی است که دولت باید آن را تبیین کند.

مدیرکل حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان اضافه کرد: دولت در برنامه‌های جامع فرهنگی و هنری باید از دستگاه‌های متولی، مطالبه این فیلتر را داشته باشند. البته در همه استان‌ها شرایط باید چنین باشد چرا که اگر قرار است همه استان‌ها در پایتخت اثر هنری تولید کنند عملاً کشوری دارای فرهنگ و تاریخچه‌های متفاوت نخواهیم بود بلکه یک پایتخت گستره به وسعت کشور خواهیم بود که همه اثرات هنری در زیست بوم پایتخت تولید می‌شود.

حجت الاسلام شفیعی ابراز امیدواری کرد که سفر هیأت دولت به خوزستان مثمر ثمر، برکت و آثارش در فضای فرهنگ و هنر استان مشهود باشد.